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Politika

AKP'nin Tunceli Belediye Başkanı adayı Gökhan Arasan kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 14 belediye başkan adayını daha açıkladı

06 Aralık 2018 17:31

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Tunceli Belediye Başkan adayının Gökhan Arasan  olduğunu açıkladı. Gökhan Arasan, AKP İl Başkan Yardımcısı.

Gökhan Arasan kimdir?

Gökhan Arasan, 1979 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. Araasan,  Arasan, ilk ve orta öğrenimini Tunceli'de tamamlandı.  

Tunceli Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Bir süre bilgisayar öğretmenliği yapan Arasan halen kendi şirketinde bilişim ve güvenlik sistemleri üzerine hizmet vermektedir.

Aralık 2017’de yapılan kongrede AKP Tunceli il yönetimine seçilen Arasan, yerel yönetimler başkanlığı görevinde bulundu.

Gökhan Arasan, evil ve 2 çocuk babasıdır.

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