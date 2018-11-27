AKP'nin Trabzon adayı Murat Zorluoğlu kimdir?

Murat Zorluoğlu, AKP'nin Trabzon Belediye Başkan Adayı olarak duyurulmasının ardından gündemdeki isim oldu. Van Valiliği görevini üstlenen Murat Zorluoğlu, aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum olarak görev alıyordu.

Murat Zorluoğlu kimdir?

Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara/Haymana’da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde sırasıyla Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü

Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı.