AKP'nin TBMM başkan adayı, Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı İsmail Kahraman oldu

AKP'nin TBMM başkan adayı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu ile Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Kahraman oldu. 1 Kasım seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya giren Kahraman, 28 Şubat sürecinde (1996-1997) asker tarafından istifaya zorlanan Necmettin Erbakan başbakanlığındaki REFAHYOL kolalisyon hükümetinde Kültür Bakanı olarak yer almıştı.

Kararı, MYK toplantısı sonrasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik, açıkladı. Çelik şunları söyledi:

"Başbakanımız milletvekilleriyle yapılan toplantıda Meclis Başkanlığı için geniş istişare yaptı. Oylamanın sonuçları MYK'ya getirildi ve değerlendirme yapıldı. İsmail Kahraman Meclis başkan adayı olarak belirlendi.

Muhtemelen yarın adaylıkla ilgili başvuru yapılacak. Pazar günü de zaten seçim var. Hükümetin kurulması hafta başına da kalabilir, daha önce de gerçekleşebilir. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın programları ve istişareler nedeniyle belki hafta başına kalabilir, kalmayabilir de."

AKP'nin isim babası

İsmail Kahraman, AKP'nin kuruluşunu anlatırken, partinin ismini kendisinin önerdiğini belirterek şunları söylemişti:

"Tayyip Bey'e 'Bak, Adalet ve Kalkınma güzel bir isim. Bir kuş iki kanatla uçar. Bunu koyalım' dedim. Tayyip Bey'in aklında bir başka isim vardı, teklif edilmişti: YAP, Yeniden Atılım Partisi. Bana 'YAP diye aksiyon var, yeniden atılım çıkışı var' demişti. Bakın, ak, beyazlık, aklık var diye yanıt vermiştim. Neticede AK Parti ismi bana aittir..."

Eski MTTB Başkanı

İsmail Kahraman, 1940 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Talebe Cemiyeti Başkanlığı, Türkiye'de muhafazakâr/milliyetçi geleneğin önde gelen kurumlarından Milli Türk Talebe Birliği'nin Genel Başkanlığı, Birlik Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti başkanlıkları, özel sektörde idare meclisi başkanlıkları, Çalışma Bakanlığı Müşavirliği, XX. ve XXI. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile REFAHYOL Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı olan Kahraman 1 Kasım Kasım seçimlerinde AKP'nin İstanbul 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu ve parlamentoya girdi.

Evli olan Kahraman dört çocuk babası.

