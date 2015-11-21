AKP'nin TBMM Başkan adayı seçim öncesi frak siparişini verdi

AKP'nin TBMM başkan adayı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu ile Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Kahraman, “frak siparişini verdiğini” söyledi.

Başvuru sonrasında basın mensuplarına gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kahraman, “Frak siparişi verdim, hazırlanıyor” dedi

"Diğer partilerden destek arayacak mısınız?" sorusunu Kahraman, "Zaten milletvekili olarak adayız. Bütün milletvekillerinin desteğini istiyoruz" şeklinde yanıtladı.

Bu kapsamda ziyaretleri olup olmayacağının sorulması üzerine Kahraman, "Bakalım. Daha henüz aday çıkarmamış olan var. Belki hepsi aday çıkartır. Duruma göre bakacağız efendim" diye konuştu.