T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'nin TBMM Başkan adayı seçim öncesi frak siparişini verdi

Kahraman, bütün milletvekillerinin desteğini istediğini söyledi

21 Kasım 2015 10:14

AKP'nin TBMM başkan adayı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu ile Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Kahraman, “frak siparişini verdiğini” söyledi.

Başvuru sonrasında basın mensuplarına gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kahraman, “Frak siparişi verdim, hazırlanıyor” dedi

"Diğer partilerden destek arayacak mısınız?" sorusunu Kahraman, "Zaten milletvekili olarak adayız. Bütün milletvekillerinin desteğini istiyoruz" şeklinde yanıtladı.

Bu kapsamda ziyaretleri olup olmayacağının sorulması üzerine Kahraman, "Bakalım. Daha henüz aday çıkarmamış olan var. Belki hepsi aday çıkartır. Duruma göre bakacağız efendim" diye konuştu.

 

ETİKETLER

ismail kahramantbmmbaşkanadayıfraksiparişverdim

İlgili Haberler

AKP'nin TBMM başkan adayı, Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı İsmail Kahraman oldu

İstanbul Milletvekili Kahraman 28 Şubat sürecinde istifaya zorlanan REFAHYOL koalisyonunda Kültür Bakanlığı yapmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24