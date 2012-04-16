T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'nin sivil anayasa taslağının mimarı Anayasa Mahkemesi üyesi oldu

Cumhurbaşkanı Gül, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, AKP'nin sivil anayasa taslağını hazırlayan Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı atadı

16 Nisan 2012 16:28

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı atadı. Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararına kamuoyunda en çok tepki gösteren isimler arasında yer alıyordu.
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Zühtü Arslan'ı seçti.

Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararına kamuoyunda en çok tepki gösteren isimlerden biriydi.

Zühtü Arslan'ın 2008 yılında AKP'nin hazırlattığı sivil anayasa taslağının mimarları arasında da ismi geçiyordu.

1964 yılında doğan Prof. Dr. Zühtü Arslan, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, halen Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan’ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunuyor.

TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde “1957-1960 döneminden” sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen “Türkiye’de Güvenlik Sektörü Almanak / 2005” projesinde “Hükümet” bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı.

Anayasa Mahkemesi’nin “367 kararı”na büyük tepki koyan, AKP'nin hazırlattığı “Sivil Anayasa” taslağının mimarı olarak gösterilen Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Zühtü Arslan, Polis Akademisi Başkanlığı’na getirildi.

Polis Akademisi’nde Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Arslan, üniversitelere ve TBMM’de türban kullanılmasını savunan düşünceleri ile ön plana çıkarken, Anayasa Mahkemesi’nin “367 kararı”na yönelik olarak da büyük tepki göstermişti.

ETİKETLER

Anayasa MahkemesiZühtü ArslanAKPsivil anayasa taslağı367 kararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24