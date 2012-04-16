AKP'nin sivil anayasa taslağının mimarı Anayasa Mahkemesi üyesi oldu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı atadı. Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararına kamuoyunda en çok tepki gösteren isimler arasında yer alıyordu.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Zühtü Arslan'ı seçti.

Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararına kamuoyunda en çok tepki gösteren isimlerden biriydi.

Zühtü Arslan'ın 2008 yılında AKP'nin hazırlattığı sivil anayasa taslağının mimarları arasında da ismi geçiyordu.

1964 yılında doğan Prof. Dr. Zühtü Arslan, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, halen Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan’ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunuyor.

TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde “1957-1960 döneminden” sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen “Türkiye’de Güvenlik Sektörü Almanak / 2005” projesinde “Hükümet” bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı.

Anayasa Mahkemesi’nin “367 kararı”na büyük tepki koyan, AKP'nin hazırlattığı “Sivil Anayasa” taslağının mimarı olarak gösterilen Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Zühtü Arslan, Polis Akademisi Başkanlığı’na getirildi.

Polis Akademisi’nde Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Arslan, üniversitelere ve TBMM’de türban kullanılmasını savunan düşünceleri ile ön plana çıkarken, Anayasa Mahkemesi’nin “367 kararı”na yönelik olarak da büyük tepki göstermişti.