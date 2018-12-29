AKP'nin Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı kimdir?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İlhan Ocaklı'nın Şile Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

ilhan Ocaklı kimdir?

1971 Sakarya Akyazı doğumlu ilköğrenimini Akyazı’da 1989 Yılında Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu üniversite öğrenimini Almaata İktisat Fakültesi’nden mezun olarak tamamladı.

Siyasi hayatına 2004 Yerel seçimlerinde SKM. Başkan yardımcılığı 2004 genel seçimlerinde SKM. Başkanlığı ve ilçe siyasi ve hukuki işler Birim Başkanlığı 2009 yerel seçimlerinde SKM Başkanlığı 01.10.2009 Tarihi itibariyle İçe Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.