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AKP'nin sezaryen teklifi komisyondan geçti

Bakan Fatma Şahin Kürtaj taslağı konusundaki çalışmalar hakkında da bilgi verdi

21 Haziran 2012 17:30

Sezaryene tıbbi zorunluluk şartı getiren düzenleme komisyonda kabul edildi. Kürtajın insani, tıbbi ve hukuki bir konu olduğunu belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, “Vicdanen herkesin ‘oldu’ dediği bir taslak olacak” dedi.

Sezaryenin zorunlu haller dışında yapılmaması gerektiğini belirten Bakan Şahin, “İhtiyaç olduğu zaman sezaryenin yapılması gerektiği, keyfiyet halinde yapılmaması konusunda kanaatimizi daha önce kamuoyuyla paylaştık” dedi.

Şahin, şunları söyledi:

“Kürtaj, insani, tıbbi ve hukuki bir meseledir. Bir bilim kurulu oluşturacağımızı ve destek vereceğimizi, daha sonra da Sayın Başbakan’la paylaşacağımızı söylemiştik. Çalışma bilim kurulunda tamamlandı, daha sonra üç bakan bir araya geldik.

Neden bir kadın kürtaj olmak ister? Her bir durum için ne yapılması gerektiği konusunda çalıştık. Özellikle anne ve bebeğin sağlığını önemsiyoruz. Vicdanen herkesin ‘oldu’ dediği bir taslağı Kurul’a sunacağız. Kamuoyunun memnun olacağını düşünüyorum.”

Konunun sadece kadınlarla alakalı olmadığını vurgulayan Şahin, “Erkeklerin de sorumluluk alması gerekiyor. Erkeklere de gerekli sorumluluğu vermeliyiz” dedi.

Fatma Şahin, teklifin yasalaşma tarihinin şu an içinde belli olmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan,Sezaryene tıbbi zorunluluk şartı getiren düzenleme TBMM komisyonunda kabul edildi.

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