Mustafa Sandal o iddiayı yalanladı: İsyankar, AKP'nin seçim şarkısı olmayacak

Yeni Şafak'ta yer alan bir haberde, AKP'nin seçim şarkısının Mustafa Sandal'ın 'İsyankar' adlı şarkısından uyarlanacağı ve AKP'nin 13 yıldır tek başına iktidar olmasına atıfta bulunarak, yeniden iktidar vurgusu yapılacağı iddia edildi. Ancak Mustafa Sandal iddiaları yalanladı.

Twitter hesabından bir video paylaşan Sandal 'Sabah enteresan bir haberle uyarlandık. İsyankar sarkışıyla alakalı bir durum. İsyankar şarkısı 2016 yılında bir reklam kampanyasında olacaktır. Doğrudur, fakat herhangi bir partinin seçim şarkısı olamayacaktır. Bu haber gerçeği yansıtmamaktadır.' açıklamasını yaptı.