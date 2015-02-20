AKP'nin seçim kılavuzu: Tartışmadan uzak durun gülümseyin

AKP, 7 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için Seçim Kılavuzu hazırladı. Uyulması gereken kuralları tek tek sıralayan AKP, Meclis’te yaşanan kavganın yankıları sürerken “Tartışmadan uzak durun, gülümseyin” mesajı verdi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, 13 maddelik kılavuzda özetle şu noktalara dikkat çekildi:

'Yapmacık olmayın'

Aday adaylarının seçim sürecinde üzerinde durması gereken en önemli konulardan biri güleryüzlü olması ve tartışmaya girmemektir. Aday adaylarımız bu konuda çok dikkatli olmalıdır. İnsan ilişkilerinde samimiyet, içtenlik, yapmacık olmayan sıcak tavırlar olumlu sonuçlar verir. Her insanı tanımak için önce onu dinlemek gerekir ve her insan aşağılanmaksızın görüşünü açıklayabilme hakkına sahip olmalıdır. Zedeleyici, suçlayıcı olmadan anlaşmaya, uzlaşmaya çalışmak, görüş ayrılıklarını yapıcı bir şekilde belirtmek, kimseyi utanç duyacağı bir duruma sokmamak gerekir. Başkalarının saygı duyduğu, değer verdiği düşünceleri, inanışları olduğu gözönüne alınmalı, ters düşünceler karşısında hoşgörülü davranılmalıdır. İtici hareketlerden uzak durulmalıdır.

'Yeni fikirleri dinleyin'

Yeni fikir ve önerilere rahat, telaşsız ve sakin bir şekilde açık olunmalıdır. Görüşlere katılmamak ayrı, yanlış ilan etmek ayrıdır. Kim olduğunu bilmeyenin yapacak bir şeyi de olmaz. Aday adaylığı sorumluluğunu üstlenenlerin taşıdıkları kimliğin değer ve inançlarını 24 saat üzerlerinde taşımaları gerekmektedir.

'Şefkatle omza dokunun'

Asık bir surat ya da öfkeli bir ifadeyle karşı karşıya geldiğimizde tepkimiz yaklaşmak yerine kaçınmak olmalıdır. Adayların umut kaynağı olabilmesinin yolu doğal bir gülümserlik taşımasıdır ki; insanlara umut verebilsin. Varlığımızı hissettiren bir el sıkma ya da şefkatle omzumuza dokunan bir el kadar bize iyi gelen pek az şey bulunmaktadır. Adaylar her fırsatta olumlu duygular yaratacak teması yakalamalıdır.

'Öğretmenlik yapmayın'

Küçük bir çocuğa dahi yapılmaması gereken bir biçimde öğretmenlik yapmaya soyunmak bizimle olan alışveriş imkanını kısa sürede tüketecektir. Adaylar, katılacağı programa göre kıyafet belirlemelidir. Yaptıkları konuşmalarda bölgenin görgü kurallarına uymalıdırlar.