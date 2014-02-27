AKP'nin seçim araçlarına 'Hırsız var' ve 'Anlamadım babacım' yazısı

Bursa’nın İznik ilçesinde, AKP ilçe teşkilatının seçim çalışmalarında kullandığı araçlara kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla “Hırsız var”, “Anlamadım babacım” yazıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, İznik Atatürk Caddesi’nde bulunan AKP İznik İlçe Başkanlığı önünde park halinde bulunan üzerinde İznik Belediye Başkanı ve AKP’nin adayı Osman Sargın'ın fotoğrafları ve parti amblemleri bulunan 3 aracın üzerine dün akşam henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Sabah araçları gören partililerin haber vermesi üzerine polis tarafından inceleme yapılarak parmak izleri alındı. İlçe Emniyet Müdürü Tolga Şanlı’nın da olay yerine gelerek bilgi aldığı soruşturmada çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Tepki gösterildi

AKP İznik İlçe Başkanı Mahmut Hersekli ile birlikte parti önünde sprey boya ile yazılar yazılan araçları inceleyen İznik Belediye Başkanı ve yeniden aday gösterilen AKP’li Osman Sargın, "Bu görüntüler bizi çok üzdü. Yerel seçimlere gölge düşürmek isteyen bu zihniyetler, Allah’ın izniyle kötü emellerine ulaşamayacak" dedi.

Saldırının, İznik halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir hakaret olduğu görüşünü savunan Osman Sargın, şunları söyledi:

"Burada çevreyi katletmek pahasına bunları yazmak, başbakanımızı ve arkadaşlarımı rencide etmek çok basiretsizce. Bu yapılan basit bir insan işi değil. Çok akıllıca hareket edilmiş. Dikkatinizi çekerim, otobüsün üzerinde 'Daima Millet, Daima Hizmet' yazıyor. Bunu yapanlar hizmetin 'h'sini bırakmışlar ve üzerine 'hırsız' yazmışlar. Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım hakkında suç tespiti yapsınlar, biz görevi bırakırız. Bizi çamura çekmeye çalışıyorlar. Hiç kimse ahlaksızlığın içine girmesin. Dedikodu ve iftiralar ile uğraşmayacağız. Bunların amacı çamur at izi kalsın. Dışarıdan yevmiye ile kiraladıkları insanlar ile fitne ve fesat sokmaya çalıştılar. Biz bunlara kulak asmayacağız. Biz projelerimizle ve edebimizle konuşacağız."