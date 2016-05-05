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Politika

AKP, başkanı Davutoğlu’nun ‘gücün yozlaşması'na karşı çağrısını sansürledi!

Davutoğlu’nun konuşmasını sansürleyen site, eski Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın açıklamalarını da sansürlemişti

05 Mayıs 2016 22:34

Mehmet Efe Altay

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun AKP’nin 22 Mayıs'ta 2. Olağanüstü Büyük Kongre yapmasına karar verdiğini açıkladığı konuşması AKP’nin resmi sitesinde kısmen sansürlendi. Davutoğlu’nun kongrede aday olmayacağını da açıkladığı konuşmasına geniş ölçüde yer veren akparti.org.tr sitesi, ilgili haberde Davutoğlu’nun "Gücün yozlaşmasına karşı en fazla yatırım yapmamız gereken AK Parti Gençlik Kolları’dır" sözlerine yer vermedi. 

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ardından öğlen saatlerinde basın mensuplarının karşısına çıkan Başbakan Davutoğlu, il ve ilçe başkanları atama yetkisinin genel başkandan alınıp Merkez Yürütme ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) verilmesini değerlendirirken “MKYK sürecinde yaşananları refik (dost) olma özelliğiyle bağdaştıramadım” dedi. Bu sözlere yer veren AKP’nin resmi sitesinde, Davutoğlu’nun konuşmasının devamında yer alan teşkilatlara ilişkin ifadelerine yer verilmedi. 

AKP'nin resmi sitesinden Bülent Arınç'ın restine sansür!

Davutoğlu’nun AKP Gençlik Kolları’na çağrısı dışında AKP Kadın Kolları’na dair sözlerine de yer vermeyen resmi site, daha önce de Hükümet Sözcüsü iken TRT Türk'e konuşan Bülent Arınç’ı sansürlemişti. Arınç’ın sansürlenen ifadeleri arasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile çelişkili ifadeleri üzerine yaptığı şu açıklamaları vardı:  

"Bunun sebebi ben değilim. Ben sadece bir bakan değilim, benim özgül bir ağırlığım var. Benim yıpranmamam lazım. Hiçe sayılmamam lazım. Birilerinin kum torbası haline getirilmemem lazım.”

“Başbakan ile hükümet sözcüsü arasındaki çelişkinin sorumlusu ben değilim. Bu çelişkinin izah edilmesi  dün, bugün, yarın kendisinden beklenir. Bence de çok doğru olan düşüncelerini Başbakan bugün, yarın açıklamalı.”

Davutoğlu’nun bugün genel başkanlığa veda konuşmasını okumak için tıklayın

Davutoğlu’nun bugün (5 Mayıs 2016) MYK ardından yaptığı konuşmasının sansürlenen kısımları şöyle:

"Teşkilatlarımıza minnet borçluyum. Geçen sene iki seçimi birlikte gerçekleştirdik. Emin olun şu anda fotoğrafik olarak bütün mitingler zihnimdedir. Çocuklar, yaşlılar, büyükler hepsi gözümün önünde. Gece gündüz çalışan, AK Parti iktidarını perçinleyen kadrolara teşekkür ediyorum. Şimdi birlik vaktidir, daha öncekinden daha büyük bir aşkla geleceğe hazırlanmaları lazım. Bugüne kadar önünüzdeyim, bundan böyle içinizdeyim. Yine bu bağlamda özel teşekkür etmek istediğim bir iki kesim var. Birincisi AK Gençlik. Özel bir mesajım var. Partimizin ideallerinin varlık sebebi gençlik kollarıdır. Gücün yozlaşmasına karşı en fazla yatırım yapmamız gereken AK Parti Gençlik Kolları. 

"AK Gençlik burada, hocasının yanında seslenişine cevap veriyorum. Hep sizin yanınızda olacağım. Özel bir teşekkürüm kadın kollarımıza. Saatlerce beklerlerdi ama hiç yorulmazlardı. Sizin nezaketinize ihtiyacımız var. 

"Üçüncü korumayı gözeteceğim hukuk, bize oy veren seçmenlerin hukukudur. Sizin hukukunuzu korumak bağlamında gereken adım neyse atmaya gayret ettik. Bunun daha kısa sürmesi emin olun benim tercihim değildir, zaruretin neticesidir.

"En azından hukukumuzun gerçekleştiğini ifade etmek isterim ki, sizin sağladığınız desteğin kaynağı olan vaatlerimizin hepsi yerine getirildi. Tertemiz oylarınız için teşekkür ediyorum. Yine özel bir kesime hitap etmek isterim. Konyalı seçmenlerim, Konya milletvekiliyim. Buradan Konyalı seçmenlerime hitap etmek isterim. 7 Haziran’da beni hüzünle karşılamıştınız ama hissettirmemek için insan seli oluşturmuştunuz."

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