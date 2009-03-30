AKP'nin oyunu eriten konuşmalar

Muhalefet tarafından yolsuzluk dosyalarıyla zor günler geçiren AKP'nin oy kaybında ekonomik kriz sürecinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sert açıklamaları' etkili oldu.





Yüzde 47 oy oranı ile Temmuz 2007 genel seçimlerinden başarıyla çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yerel seçimlerden kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde yüzde 40 oy aldı. Her iki seçim arasında 1.5 yıl olmasına ve iktidar partisinin yerel seçimlerde her zaman daha avantajlı olmasına karşın AKP, yerel seçimlerde oy kaybına uğradı.



Akşam'ın haberine göre; Başbakan Erdoğan'ın Ekim 2008 tarihinden seçim gününe kadar yaptığı üç kritik açıklama oy kaybını hızlandırdı.



İşte o kritik açıklamalar:



1- Kriz teğet geçecek (18 Ekim 2008 – Elazığ)



Başbakan Erdoğan, 18 Ekim'de Elazığ'daki toplu açılış töreninde 'krizin sloganı' olan tarihi lafını etti: Hamdolsun bu kriz bizi teğet geçecek!

Lehman Brothers'ın 16 Eylül 2008'de iflasını açıklamasının ardından çok sayıda devlet art arda önlem paketleri açıklarken Başbakan Erdoğan, 'kriz bizi teğet geçecek' dedi. Erdoğan, ABD, Japonya ve AB üyesi ülkelerin bundan etkilendiğini söyledi. Erdoğan, 'İnanıyorum ki inşallah bizi teğet geçecek ve biz bunu en az zayiatla atlatacağız. Ama buna körükle gidenler var. Yangına benzin pompasıyla gidilmez, su pompasıyla gidilir. Hala sorumluluk mevkiinde olanlar ne yazık ki benzin pompasıyla gidiyor. Ne olur bırakın benzin pompasını da su pompasıyla gidin. Varsa bir projeniz, çözüm öneriniz başımız gözümüz üstüne getirin berber yapalım. Ekonomiden sorumlu tüm bakanlarla, milletvekilleriyle, akademisyenlerle bu konuda sözü olan düşünürlerle devamlı görüşüyoruz. Hamdolsun şu anda bu sorumluluğun bilinci içinde çalışmalarımız devam ediyor' dedi.



2- Kart borçluları dürüst değil (13 Mart 2009 – Eskişehir)



Erdoğan, 'Kredi kartı affının' gündeme geldiği günlerde kart borçluları için bu sözleri söylemişti



Başbakan Erdoğan, bazı kişilerin 'Kredi kartı mağduru' ifadesi kullandığını belirterek, kredi kartının mağdurunun olamayacağını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: Kredi kartı mağdurları ifadesi kullanılıyor, kusura bakmasınlar kredi kartının mağduru olmaz. Kredi kartı nedeniyle borçlananlara ayrı yere koyuyorum ve dürüst bakmıyorum. Fazlasını kullanma hakkın yok, fazlasını kullanırsan bedelini de ödemelisin. Şimdi diyorlar üzerine çizgi çekin, affedin. Mağdur olmayanların hakkı ne olacak. Biz burada aracıyız, biz emanetçiyiz. Siz bize bir emanet verdiniz, biz bu emaneti adil bir şekilde kullanmak durumundayız.'



3- İş batıranlar başarısız (23 Mart 2009 – Bolu)



Seçime bir hafta kala işini batıranlar için 'Onlar başarısız' ifadesi kullanan Erdoğan, 'Kriz bizi teğet geçecek' sözünü tekrarlamıştı.



AKP'nin Bolu'da düzenlediği yerel seçim mitinginde yaptığı konuşan Başbakan Erdoğan, muhalefetin Türkiye'de kapanan iş yerleriyle ilgili sözlerine atıfta bulunarak, 'Kalkıp efendim 'şu kadar tekstil fabrikası kapanmış, şu olmuş bu olmuş' diyorlar. Abarttıkları gibi bir şey yok ortada. Yani işini bilmeyen başarısız varsa, olabilir; kapatmış da olabilir. Benim 'teğet geçiyor' ifademden rahatsız oluyorlar. Aynı şeyi söylüyorum: Evet, teğet geçecek. En az zararla bunu biz atlatacağız.' İşsizlik dünya genelinde bir sorun olduğunu anımsatan Erdoğan, 'Niye bu kadar rahatsız oluyorsun. Allah'ın izniyle çalışacağız, gayret edeceğiz bunu (işsizliği) tekrar indireceğiz' dedi. TÜİK, geçen yıl sonu itibariyle işsizlik oranını yüzde 13.6 olarak açıklamıştı



