'AKP'nin oyları eriyor'

Sonar Araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre ‘açılım’ sürecinin başladığı Haziran ayından bu yana AKP’nin oyları istikrarlı bir şekilde düşerken CHP’nin oyları yükseliyor. MHP’nin oyları ise Eylül ayından itibaren önemli ölçüde artış gösteriyor.













Sonar’ın yaptığı araştırmaya göre Temmuz ayında yüzde 36.26 olan AKP oyları Ağustos’ta yüzde 35.37’ye, Eylül’de 34.44’e, Mahmur ve Kandil’den 8’i PKK’lı 34 kişinin teslim olmasının ardından tansiyonun yükseldiği Ekim ayında yüzde 31.68’e düştü.

CHP’nin Temmuz ayında yüzde 25.13 olan oy oranı ise Ağustos’ta yüzde 26.38’e, Eylül’de yüzde 27.21’e, Ekim ayında ise yüzde 28.21’e yükselmiş. MHP oyları ise Temmuz ayında yüzde 15.62, Ağustos ayında yüzde 16.09 iken Eylül ayında yüzde 19.03’e, Ekim ayında ise yüzde 19.59’a yükseldi.

Araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 65.57’lik bölümü Türkiye’nin en önemli sorununu işsizlik-istihdam olarak görüyor. Ekonomik sorunlar-pahalılık ise yüzde 53.73 oranında en önemli sorun olarak görülüyor. Sonar’ın Ekim ayı araştırması, daha önceki araştırmalarda yer almayan Kürt sorununun yüzde 26.70’lik oranla önemli bir sorun olarak ülke gündeminde yerini aldığını da ortaya koyuyor.

Güvenlik-terör ise yüzde 16.73 oranla ülkenin en önemli sorunu olarak görülüyor. Önümüzdeki 6 ay içinde kendi ekonomik durumlarının ise katılımcıların yüzde 27.4’ü "bugünden daha iyi", yüzde 25.6’sı "bugünden daha kötü", yüzde 18.4’ü "aynı" olacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 28.6’sı ise ekonomik durumunun nasıl olacağını bilmediğini belirtiyor.