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Politika

AKP’nin oy oranı yüzde 40-45 arasında

Amerikan haber ajansı Bloomberg'in anketine göre, AKP'nin oy oranı yüzde 40-45 arasında seyrediyor.

03 Mart 2009 02:00

Amerikan haber ajansı Bloomberg'in anketine göre, AKP'nin oy oranı yüzde 40-45 arasında seyrediyor.

Bloomberg, Türkiye'de yapılacak yerel seçimlerle ilgili New York merkezli Medley Global Advisors LLC adlı araştırma kuruluşunun yaptığı anketi yayımladı.

Buna göre AKP'nin oy oranı yüzde 40-45 arasında seyrediyor. AKP'nin arkasından gelen 3 partinin oy toplamı AKP'yi yakalayamıyor. Anketin hata payı 1.5 puan.

Bloomberg ayrıca, "Erdoğan tarzı demokraside bir adam, bir buzdolabı anlamına geliyor" başlığıyla bir de analiz yayınladı.

Bloomberg'de Ben Holland imzasıyla çıkan makalede elektrik parasını ödeyemeyen ve çocularına yemek dahi sağlayamayan Tekin Geze adlı Tuncelili'ye bir çamaşır makinesi ve bir buzdolabı verildiğini, Geze'nin de bunları çalıştıracak parası olmadığı için her ikisini de kutusunu dahi açmadan evinde damın akmadığı bir yere koyduğu ifade edildi. Holland bu durumu, "Son iki yıl içinde iktidarını devirmek isteyen generallerle ve savcılarla mücadele eden Erdoğan şimdi kesenin ağzını açtı" sözleriyle yorumladı. 55 yaşındaki Erdoğan'ın kendisine 2002'den sonra rekor büyüme getiren IMF destekli ekonomik programdan saptığını kaydeden Holland yine de AKP'nin arkasından gelen 3 muhalefet partisinin toplamından daha fazla oy almasının beklendiğini yazdı.

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