"AKP'nin olağanüstü kongredeki tanıtım filminde Erdoğan ve partili Cumhurbaşkanı vurgusu var"

Özgür Düşünce gazetesi, AKP kongresinde gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım filminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partili Cumhurbaşkanlığı üzerine kurulu olduğunu öne sürdü. "22 Mayıs kongresinde 10 dakikalık ‘Kutlu Yürüyüşe Devam’ filmi, Erdoğan’ın Başbakan olmasıyla başlıyor; 2014’te Cumhurbaşkanı seçilmesi ile devam ediyor; Başkanlık sistemiyle bitiyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde, "2002'de Siirt seçimleriyle milletvekili olup Başbakanlık koltuğuna oturduğu anlatılıyor. “Türkiye aradığı, beklediği, hasret kaldığı Başbakan'a kavuşmuştu” deniyor. BuradaAbdullah Gül'ün Başbakanlığı devrettiğine dair tek bir kelime yer almıyor" denildi.

Kazım Canlan'ın imzasıyla yayımlanan (18 Mayıs 2016) haber şöyle:



AKP kongresinde gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım filminin tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partili Cumhurbaşkanlığı üzerine kurulu olduğu ortaya çıktı. 22 Mayıs kongresinde 10 dakikalık ‘Kutlu Yürüyüşe Devam’ filmi, Erdoğan’ın Başbakan olmasıyla başlıyor; 2014’te Cumhurbaşkanı seçilmesi ile devam ediyor; Başkanlık sistemiyle bitiyor

Hafta sonu yapılacak AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde en fazla merak edilen konu, hangi unsurun ön plana çıkarılacağı. Kongredeki tanıtım filmi ise soruya cevap niteliğinde.

Hedef 2023'e çekildi

Tanıtım filminde, 3. köprü, Expo Antalya, barajlar ve havalimanı ile toplu konutlar ekranda beliriyor. Yerli otomobil için fabrika henüz olmadığı için bilinmeyen bir otomobilfabrikasının görüntüleri veriliyor. Filmin yayın akış tutanağında Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2071 olarak konulan vizyon hedefi 2023 olarak filme yerleştirildi.

'Muhtar' manşeti

Görüntü ve sesin ayrı ayrı yazıldığı yayın akışında sayaç bir anda duruyor ve AK Parti'nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'e dönüyor. Erdoğan'ın ilk mitingleri eşliğinde 2001 yılı anlatılıyor. Bu arada Emine Erdoğan ve Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla birliktegörüntüleri devreye giriyor. Erdoğan'a dönük ‘Muhtar bile olamaz' manşeti görüntüye giriyor. Erdoğan'ın 2002 seçimlerini kazanan AKP'de Başbakan olamadığı kaydediliyor.

Gül'ün adı yok

2002'de Siirt seçimleriyle milletvekili olup Başbakanlık koltuğuna oturduğu anlatılıyor. “Türkiye aradığı, beklediği, hasret kaldığı Başbakan'a kavuşmuştu” deniyor. Burada Abdullah Gül'ün Başbakanlığı devrettiğine dair tek bir kelime yer almıyor.

Muhtıra var, kapatma yok

Açılışlar, icraatlar ve yurtdışı gezi görüntüleriyle devam eden filmde vesayetle mücadele2007 E-muhtırasıyla sınırlı tutuldu. AKP kapatma davası ve Erdoğan'ın ‘savcısıyım' dediğiErgenekon Davası'na atıf yapılmadı.

367 krizine atıf yapılıyor

Yine tanıtım filminde, Abdullah Gül'ün ismi verilmeden, Gül'ün Cumhurbaşkanlığının önlendiği 367 krizine ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oluşturulan kriz' ifadeleriyle yer veriliyor.

Başkanlık vurgusu

Filmde, 22 Mayıs'ta da yeni görev teslimi ile partili Cumhurbaşkanlığına geçildiği ima ediliyor. ‘Peki yarınlar nasıl mı olacak?' sorusunun ardından final şöyle yapılıyor: “Yeni anayasasına kavuşmuş başkanlık sistemi ile yönetilen bir Türkiye.”

Seçilmiş vurgusu

Kongrede gösterilecek tanıtım filminde, Erdoğan'ın milletin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğu kaydediliyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla bayrak değişimi yaşandığı anlatılıyor. Olağanüstü kongre görüntüleri eşliğindeErdoğan'ın Ahmet Davutoğlu'na görev verdiği aktarılıyor. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AKP'nin birinci parti seçildiği anlatılıyor.