AKP'nin MKYK üyeleri belli oldu

AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi.



Erdoğan, 1463 kayıtlı delegeden 1362’sinin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. 1363 delegenin katıldığı oylamada bir oy geçersiz sayıldı. Erdoğan, İstanbul’daki IMF programı için erken ayrılması nedeniyle teşekkür konuşması yapamadı.



50 kişilik MKYK’da 17 isim değişti. Ak Parti’nin yeni yönetiminde demokratik açılımda öne çıkan isimlere yer verildi. Açılımda ön plana çıkan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Kürt sorunuyla ilgili çalışmalarıyla bilinen Dicle Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mazhar Bağlı da MKYK üyesi oldu. Geçerli 1243 oyun tamamını alan iki isim Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MKYK’nın yeni üyeleri oldu. Diğer üyeler bu rakamın altında sıralanırken, en az oyu 1181 oyla teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek aldı. Ayrıca milletvekilleri Kürşad Tüzmen, Mehmet Müezzinoğlu, Salih Kapusuz, Suat Kınıklıoğlu MKYK’ya girdi. Erdoğan, Şanlırufa’da yerel seçimde Ahmet Fakıbaba’ya karşı kaybeden adayı Mehmet Oymak’ı da parti yönetimine aldı.



MKYK’daki kadın üye sayısı 11’den 13’e yükseldi. Daha önce 5 olan türbanlı kadın üye sayısı 7’ye çıktı. MKYK’nın türbanlı üyeleri Sema Özemir, Ayşe Böhürler, Lale Ersoy, Necla Hattapoğlu, Emine Çift, Asuman Erdoğan ve Mutlu Kütüklüoğlu.



Heyecanı bitenleri kenara aldı



Ak Parti’nin yeni MKYK listesi şöyle:



Abdulkadir Aksu (1216), Agah Kafkas (1196), Ahmet Davutoğlu (1243), Ahmet Edip Uğur (1238), Ali Babacan (1242), Asuman Erdoğan (1237), Ayşe Böhürler (1217), Ayşe Türkmenoğlu (1220), Beşir Atalay (1239), Bülent Arınç (1243), Bülent Gedikli (1241), Cemal Yılmazdemir (1223), Cemil Çiçek (1231), Çiğdem Özkal (1240), Edibe Sözen (1234), Ekrem Erdem (1241), Emine Çift (1240), Fatma Selma Kotan (1230), Haluk İpek (1181), Hasan Ali Çelik (1242), Hayati Yazıcı (1232), Hüseyin Çelik (1229), Hüseyin Tanrıverdi (1214), İdris Naim Şahin (1221), Kürşad Tüzmen (1234), Lale Ersoy (1242), Lokman Ayva (1242), Said Yazıcıoğlu (1241), Mahir Ünal (1242), Mazhar Bağlı (1234), Mehmet Müezzinoğlu (1231), Mehmet Oymak (1239), Mutlu Alkan Kütüklüoğlu (1231), Muzaffer Gülyurt (1241), Necati Çetinkaya (1216), Necdet Budak (1242), Necla Hattapoğlu (1241), Nükhet Hotar (1229), Orhan Yeğin (1240), Ömer Çelik (1232), Öznur Çalık (1233), Reha Denemeç (1240), Sadık Badak (1239), Salih Kapusuz (1235), Sema Özdemir (1240), Suat Kınıklıoğlu (1237), Şükrü Ayalan (1228), Tevhit Karakaya (1237), Zelkif Kazdal (1235), Zeynep Karahan Uslu (1237).



Diğer kurullar



Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) Cüneyt Yüksel, Enver Yılmaz, Feyzullah Kıyıklık, Hakkı Köylü, Mehmet Ali Bulut, Meral Kirişçioğlu, Muammer Kakı, Mustafa Ünal, Sait Açba, Semiha Öyüş ve Serap Yaşar seçildi.