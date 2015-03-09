AKP'nin milletvekili adaylarını belirleyecek 'üst kurulu'nda kimler yer alıyor?

AKP’de milletvekili aday listelerine son şeklini Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığındaki ‘üst kurul’ verecek. Davutoğlu’nun 3 dönem kuralı nedeniyle liste dışı kalacak bakan ve parti yöneticilerinden de aday belirleme sürecinde yararlanmak istediği öğrenildi.

Temayül yoklamalarının ardından önceki gün de adaylık mülakatlarına başlayan AKParti’de aday listelerine son şeklini, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başında bulunacağı ‘üst kurul’ verecek. Partinin gelecek vizyonuna ışık tutacak yeni dönem Meclis grubunu belirleyecek olması nedeniyle gözler şimdiden, 23 Mart’ta işbaşı yapacak bu karar ekibine çevrildi.

Beşir Atalay da gelebilir

Geçmiş seçimlerdeki uygulama benimsenirse üst kurul, Davutoğlu başkanlığında Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Şahin, Süleyman Soylu, Mustafa Şentop, Genel Sekreter Haluk İpek, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Mustafa Ataş, Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül ve Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın’dan oluşacak. 5 gruba ayrılan illeri aralarında paylaşan Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Belma Satır, Naci Bostancı ve Ahmet Aydın da sorumlu oldukları illerle ilgili görüşmelerde üst kurulda yer alacak. Davutoğlu’nun, bu haliyle neredeyse tamamı Erdoğan’a yakın isimlerden oluşacak üst kurula Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay’ı da dahil edebileceği belirtiliyor. Bu konudaki kararın ilk MYK toplantısında alınması bekleniyor.

3 dönemliklere görev

Turan Yılmaz'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, kulislerde Davutoğlu’nun, üst kurul aşamasındaki aday belirleme sürecinde 3 dönem yasağına takılan bazı isimlerden de yararlanmak istediği konuşuluyor. Davutoğlu’nun, “Bu seçimlere katılamayacak arkadaşlardan, illeriyle ilgili listeler konusunda tecrübelerinden yararlanabiliriz” dediği belirtildi. Bu gelişme üzerine parti kulislerinde gözler, 3 dönem kuralına takılanlardan seçim bölgelerinde etkili olan isimlerden Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik ve eski Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’ye çevrildi.

Mülakatla aday seçimi

6223 aday adayının başvurduğu AK Parti’de aday eleme sisteminin ilk aşaması olan temayül yoklamaları geçen haftasonu tamamlandı. Yeni ve eski vekiller, MKYK üyeleri ve kurucular, belediye ve teşkilat başkanlarının muaf tutulduğu temayül yoklamalarının ardından ikinci eleme ise önceki gün başlayan mülakatlarla yapılıyor. 11 genel başkan yardımcısı ve genel sekreterin başkanlığında MKYK üyeleri ve deneyimli milletvekillerin katılımıyla oluşturulan 12 komisyon, 15 Mart’a kadar adaylarla yüz yüze görüşmeler yapacak. 11’i AK Parti Genel Merkezi’nde, biri ise İstanbul’da görev yapacak komisyonlar, bu elemeyi de aşan aday adaylarına ilişkin görüşlerini raporlaştıracak. Bu raporlar, mülakatları yapan genel başkan yardımcıları ve genel sekreterden oluşacak alt komisyonda bir kez daha değerlendirilecek. 15 Mart’tan, üst kurulun işbaşı yapacağı 23 Mart’a kadar sürecek bu çalışmada, gerek duyulan adayların seçim bölgelerindeki tanınırlıklarına ilişkin anketlerin yanı sıra istihbarat bilgilerinin de alınabileceği belirtildi. AK Parti kaynakları, bu titizliğin nedenine ilişkin ise “Özellikle Gülen Cemaati’nden olabilecek sızmalara karşı çok duyarlı davranılıyor” bilgisini verdi. Listelere son şeklini ise 23 Mart-7 Nisan tarihleri arasında görev yapacak üst kurul verecek.

Erdoğan'a yakınlar

Mehmet Ali Şahin: AK Parti AR-GE Başkanı Ekrem Erdem ile birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasetteki en eski arkadaşı. Tanışıklıkları, Erdoğan’ın 12 Eylül darbesiyle kapatılan MSP’nin Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı döneme dayanıyor.

Süleyman Soylu: Merkez sağ kökenli Soylu, bir dönem DP Genel Başkanlığı da yaptı. Erdoğan, çok güvendiği Soylu’ya Teşkilat Başkanı olarak, partisinin yeni dönem vizyonunun oluşumunda önemli rolü olan örgütün yeniden yapılanması görevini verdi.

Mustafa Şentop: Uzmanlığı kamu hukuku ve anayasa konularında olan akademisyen kökenli Şentop da partiye Erdoğan’ın davetiyle katılan isimlerden. Erdoğan, hukukçuluğuna güvendiği Şentop’a partisinin seçim işlerini emanet etti.

Haluk İpek: Milletvekilliği öncesinde Erdoğan’ın avukatlığını yapan İpek, milletvekili olduktan sonra da Erdoğan’ın gayriresmi olarak hukuk danışmanlığını yürüttü. Erdoğan’ın güvendiği en önemli isimler arasında yer alan İpek daha önce de parti içinde etkin görevlerde bulundu. Grup başkanvekilliği de yapan İpek, her ikisi de etkin görevler olan teşkilat ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

Mustafa Ataş: Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden bu yana yanında yer aldı. Erdoğan da Ataş’a, seçim koordinasyon başkanlığını emanet etti.

Azize Sibel Gönül: Mimar kökenli Gönül’ün Erdoğan ile tanışıklığı da eskiye dayanıyor. Partinin kuruluşunda kurucu il kadın kolları başkanlığı ve il yönetim kurulu üyeliği yapan Gönül, genel merkez kadın kolları yönetiminde de görev yaptı, ardından da 2007’de milletvekili oldu. Gönül, Erdoğan ile Davutoğlu’nun görev değişimi sürecinde de kadın kolları başkanlığı görevini Güldal Akşit’ten devraldı.

Abdürrahim Boynukalın: 28 yaşındaki Boynukalın da Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görev değişimi sürecinde gençlik kolları başkanlığını Zafer Çubukçu’dan devraldı. Yenişafak gazetesinde yazarlık yapan Boynukalın, Erdoğan’a yakınlığıyla tanınıyor.

Kim, hangi ile bakacak?

12 komisyonun başkanı ile adaylarını mülakata alacakları iller şöyle:

Mehmet Ali Şahin: İstanbul, Mustafa Şentop: Ankara, Beşir Atalay: İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu, Çanakkale, Uşak, Yalova, Süleyman Soylu: Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Nevşehir, Nureddin Nebati: Adana, Hatay, Mersin, Adıyaman, Osmaniye, Yasin Aktay: Erzurum, Malatya, Batman, Muş, Ardahan, Bingöl, Ağrı, Abdülhamit Gül: Van, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Mehmet Muş: Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Bitlis, Iğdır, Haluk İpek: Kahramanmaraş, Gaziantep, Kayseri, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Çankırı, Ekrem Erdem: Trabzon, Ordu, Samsun, Rize, Giresun, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Düzce, Çorum, Öznur Çalık: Konya, Antalya, Manisa, Karaman, Niğde, Kırşehir, Nükhet Hotar: Sakarya, Tekirdağ, Sivas, Tokat, Amasya, Yozgat, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Aksaray.