AKP'nin merakla beklenen MKYK listesi açıklandı

AKP'nin, 5. Olağan Büyük Kongresi'nde merakla beklenen AKP yeni MKYK'sında yer alan isimler belli oldu.
50 kişilik listede kongre öncesi krize yol açan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yer alması dikkat çekti. Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek de listeye giren isimler arasında yer aldı.
Eski bakanlar Bülent Arınç, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Sadullah Ergin ve AKP Sözcüsü Beşir Atalay ise listede yer almadı.
İşte 50 kişilik yeni MKYK listesi:
1- Abdülhamit Gül
2 -Ali Aydınlıoğlu
3- Alev Dedegil
4- Asuman Erdoğan
5- Ayhan Sefer Üstün
6- Ayşenur Bahçekapılı
7- Aziz Babuşçu
8- Bekir Bozdağ
9- Berat Albayrak
10- Binali Yıldırım
11-Bülent Gedikli
12- Burhan Kuzu
13- Cemil Çiçek
14- Çiğdem Karaaslan
15- Edibe Sözen
16- Efkan Ala
17 - Faruk Çelik
18- Fatih Şahin
19- Fatma Betül Sayan Kaya
20-Galip Ensarioğlu
21-Hamza Dağ
22-Hayati Yazıcı
23-Mehmet Mehdi Eker
24-Mehmet Ali Şahin
25-Mehmet Babaoğlu
26-Mehmet Doğan Kubat
27-Mehmet Erdem
28-Mehmet Müezzinoğlu
29-Mehmet Muş
30-Mehmet Özhaseki
31-Metin Doğan
32-Mevlüt Çavuşoğlu
33-Mustafa Ataş
34-Mustafa Şentop
35-Naci Ağbal
36-Nihat Zeybekçi
37-Nurettin Canikli
38-Nükhet Hotar
39-Numan Kurtulmuş
40-Ömer Çelik
41-Öznur Çalık
42-Ravza Kavakçı Kan
43-Recep Akdağ
44-Selçuk Özdağ
45-Selçuk Öztürk
46-Süleyman Soylu
47-Vedat Demiröz
48-Yalçın Akdoğan
49-Yaşar Karayel
50-Zeki Aygün