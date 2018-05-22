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Politika

AKP'nin Meclis İnsan Hakları Komisyonu 15 üyesinden sadece 4'ü milletvekili listelerinde yer aldı

Orhan Miroğlu, Mehmet Metiner, Fatma Benli, Aydın Ünal da liste dışı kaldı

22 Mayıs 2018 21:01

AKP’nin mevcut milletvekillerinden 149 ismi dışarıda bırakarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiği aday listesinde 26 üyeli Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndaki 15 AKP'li milletvekilinden 4'ü seçim listesinde yer aldı. 

Liste dışı kalan 11  komisyon üyesi arasında başkan Ömer Serdar, başkanvekili Fatma Benli, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Cezaevi Alt Komisyon Başkanı Mehmet Metiner ve 28 Şubat Alt Komisyon Başkanı Aydın Ünal liste dışında kaldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu sitesinde yer alan üye listesine göre, 24 Haziran seçimlerinin AKP’li üyelere etkisi şöyle:

Ömer Serdar: (Komisyon başkanı)

Fatma Benli  (Başkanvekili)

Leyla Şahin Usta (komisyonu Sözcüsü listede var)

Adnan Boynukara

Aydın Ünal

Vedat Bilgin

Atay Uslu (listede var)     

Orhan Atalay  (Listede var)

İsmail Aydın

Sema Ramazanoğlu

Said Yüce

Mehmet Metiner

Abdullah Ağralı (Listede var)

Selçuk Özdağ

Orhan Miroğlu

 

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