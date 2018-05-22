AKP'nin Meclis İnsan Hakları Komisyonu 15 üyesinden sadece 4'ü milletvekili listelerinde yer aldı

AKP’nin mevcut milletvekillerinden 149 ismi dışarıda bırakarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiği aday listesinde 26 üyeli Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndaki 15 AKP'li milletvekilinden 4'ü seçim listesinde yer aldı.
Liste dışı kalan 11 komisyon üyesi arasında başkan Ömer Serdar, başkanvekili Fatma Benli, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Cezaevi Alt Komisyon Başkanı Mehmet Metiner ve 28 Şubat Alt Komisyon Başkanı Aydın Ünal liste dışında kaldı.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu sitesinde yer alan üye listesine göre, 24 Haziran seçimlerinin AKP’li üyelere etkisi şöyle:
Ömer Serdar: (Komisyon başkanı)
Fatma Benli (Başkanvekili)
Leyla Şahin Usta (komisyonu Sözcüsü listede var)
Adnan Boynukara
Aydın Ünal
Vedat Bilgin
Atay Uslu (listede var)
Orhan Atalay (Listede var)
İsmail Aydın
Sema Ramazanoğlu
Said Yüce
Mehmet Metiner
Abdullah Ağralı (Listede var)
Selçuk Özdağ
Orhan Miroğlu