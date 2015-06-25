AKP kulislerinde Meclis Başkanlığı için hangi isimler konuşuluyor?

Başbakan Ahmet Davutoğlu milletvekilleri ile görüşüyor ve Meclis Başkanlığı için nabız yokluyor. AKP'nin adayını hemen açıklaması beklenmiyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre kulislerde, Meclis Başkanı adaylığı için Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve AKP Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın yanı sıra son olarak AB Bakanı Volkan Bozkır'ın ismi gündeme geldi.



Bürokrasiden gelen ve aynı zamanda hukukçu olan Bozkır'ın, bakanlık yapmış olması, diplomasiye olan hakimiyeti, dış ilişkiler konusundaki deneyiminin isminin gündeme gelmesinde etkili olduğu bildirildi.

Başbakan Davutoğlu, yeni seçilen 258 milletvekili ile 5 grup halinde görüşecek. İlk istişare Doğu-Güneydoğu Bölgesi illerinin vekilleriyle başladı. Davutoğlu bugün de İç Anadolu ve Ege-Akdeniz bölgesi vekilleriyle de biraraya geldi. Milletvekilleri görmek istedikleri Meclis Başkanı adayının ismini kapalı zarfta verdi. Ayrıca koalisyon ile ilgili görüşler de alındı. Davutoğlu MKYK toplantısını da yaptı. Seçim sonunucu sonrası yapılan anketler değerlendirildi. Başbakan yarın da Marmara ve Akdeniz bölgesi vekillerle buluşacak.