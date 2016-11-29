"AKP’nin Mardin ilçe örgütleri toplu istifa etti"

AKP Mardin Mazıdağı, Derik ve Nusaybin ilçe örgütleri toplu olarak istifa ettiği iddia edildi

DİHABER’de yer alan habere göre, AKP Mardin Mazıdağı, Derik ve Nusaybin ilçe örgütleri toplu bir şekilde istifa ettikleri öğrenildi. 2011 yılından bu yana Nusaybin İlçe Başkanlığını yapan Osman Doğru, yaptıkları açıklamayla istifa ettiklerini bildirdi.

İlçe örgütlerinin istifa dilekçelerini AKP Mardin İl Başkanlığı’na sundukları öğrenildi. İstifa nedenlerine ilişkin basına bilgi verilmez iken, ilçe belediyelerine atanan kayyımların beklentilerine cevap vermediği ileri sürüldü.