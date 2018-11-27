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AKP'nin Mardin belediye başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yerel seçimlerde partisinin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Vecdi Kahraman olduğunu açıkladı

27 Kasım 2018 16:06

AKP'nin Mardin büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman oldu. Kahraman, 2014'teki yerel seçimlerde de AKP'nin adayıydı.

Mehmet Vecdi Kahraman kimdir?

Mehmet Vejdi Kahraman, 1962’de Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mardin’de tamamladı.Tarım, inşaat ve sanayi alanındaki ticari faaliyetlerini sürdüren Mehmet Vejdi Kahraman, çok sayıda firmada yöneticilik yaptı.  Mardin’de mesleki oda ve birliklerde aktif olarak çalıştı.

2011’de Mardin AKP milletvekili aday adayı olan Kahraman 2014'teki yerel seçimlerde ise AKP'de Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Mehmet Vejdi Kahraman evli ve 5 çocuk babasıdır. 

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