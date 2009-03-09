AKP’nin Manisa’daki klonlanmış seçmenleri

Klonlanmış fotoğraf

AKP’den 'photoshop' itirafı

Star gazetesi de yapmıştı

Saçlar bile boyanmıştı



AKP Manisa İl Başkanlığı'nın, MHP'nin mitingine katılımın az olduğu iddiasıyla yaptığı basın açıklamasında sunduğu, kendi mitinglerindeki kalabalığı gösteren fotoğraflar şaşkınlık yarattı. Dağıtılan 4 gün önceki AKP mitinginin fotoğrafında, bilgisayarda photoshop programında klonlama tekniğiyle insanların çoğaltıldığı ortaya çıktı. Olayı `skandal' olarak niteleyen MHP İl Başkanı Mesut Bayram Laçalar, ``Bunların iyice gözü dönmüş. Kaybedeceklerini anlayınca gerçekleri örtbas etmeye çalışıyorlar'' dedi.MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önceki günkü Manisa mitinginin ardından ortalık karıştı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingin bitiminden yaklaşık 2 saat sonra AKP İl Başkanlığı'ndan basın bürolarına, `Boylarının ölçüsünü aldılar' başlıklı bir açıklama geçildi. İl Başkanı Mustafa Uyumaz imzalı açıklamada şöyle denildi.``Değerli Manisalılar; hepinizin medyadan takip ettiği üzere MHP mitingini de görmüş olduk. AKP mitingine dil uzatanlar boylarının ölçüsünü aldılar. AKP mitinginde Cumhuriyet Meydanı, sokaklar ve caddeler tıklım tıklım dolu olmasına rağmen 20 bin kişi olduğunu iddia edenler kendi mitinglerini de gördüler. Onların deyimiyle o zaman kendi mitinglerinde 5 bin kişi bile yoktu. Gelen insanları da çevre illerden getirdikleri ortada. 40- 45 otobüs, 30- 35 minibüs, 20- 25 midibüs dolusu insan getirerek alanı doldurmaya çalıştılar. Bunu diğer partililer gibi haybeye söylemiyorum. Şehir giriş çıkışlarında bulunan arkadaşlarımızın tespiti üzerine bunları söylüyorum. Bunların seçimler yaklaştıkça paçaları tutuşuyor ve kime laf atacaklarını şaşırdıkları için böyle bir komik duruma düşüyorlar.''Açıklamaya, AKP'nin 4 gün önce, aynı meydanda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlediği mitingi gösteren fotoğraflar da eklendi. Ancak, AKP'nin miting fotoğrafına dikkatli bakıldığında, sol alt köşesindeki kalabalıkta benzer insanların dizili olduğu, sol alt tarafta ise aynı kıyafetli ve kollarını birbirine kavuşturmuş birden fazla insan ile aynı kasket ve montu giymiş kopya insanların bulunduğu flu görüntü dikkat çekti. Üzerinde oynandığı açık şekilde belli olan fotoğraflar şaşkınlık yarattı.MHP İl Başkanı Mesut Bayram Laçalar, AKP'nin kolonlanmış miting fotoğraflarını skandal olarak niteledi. Yağmura rağmen MHP mitingine katılımın fazla olmasının AKP'li yöneticileri rahatsız ettiğini savunan Laçalar, şunları söyledi:“AKP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlediği mitinge belediye hizmet araçlarıyla insanların meydanlara doldurulduğunu tespit ettik. Yine Soma Linyit İşletmeleri'ndeki işçiler mesailerinden alınarak baretleri, iş kıyafetleriyle alanlara taşındılar, bunu herkes gördü. Buna rağmen mitingteki coşkusuzluğu AKP'li yöneticiler izah edemedi. MHP'nin mitinginde şiddetli yağmura rağmen insanlar para verilmeden ve devletin gücü kullanılmadan alanlarda toplanabildi. AKP miting fotoğrafına fotomontaj yaparak MHP'nin mitingini karalamaya çalışmıştır. Olmayan insanları varmış gibi çoğaltmış, boş yerleri bilgisayar yardımıyla doldurarak insanları basın yoluyla kandırmaya çalışıyorlar. Bunların gözü dönmüş, kaybedeceklerini anlayınca gerçekleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Miting fotoğrafındaki boş alanlara foto montajla insan eklemek ak siyasetin neresinde?''AKP Manisa İl Başkanı Mustafa Uyumaz, "Miting alanına photoshop ayarı" iddialarıyla ilgili "bir basın toplantısı düzenledi. Uyumaz, şöyle konuştu:"Bu fotoğrafın, AKP Manisa İl Başkanlığı'nda basın işlerinden sorumlu arkadaşımız Hilmi Özyılmaz tarafından bilgimiz dışında servis edildiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde fotoğraflarda miting alanının sol kenarında küçük bir alanda, bilgisayar düzenlemesi yapıldığı tespit edilmiş, bu konu basın işlerinden sorumlu olan arkadaşımız tarafından kabul edilmiştir. Basın sorumlumuz, meydanı kalabalık göstermek değil, meydanın bir bütün olarak gösterilmesi amacıyla fotoğrafları birleştirdiğini ifade etmişse de ortaya böyle bir görüntü çıkmıştır. Yapılan art niyetli olmayan teknik bir hatadır."Öte yandan, bu durumun ortaya çıkmasına neden olan basın işlerinden sorumlu Hilmi Özyılmaz'ın durumunun parti yetkili kurullarınca görüşülerek karara bağlanacağı bildirildi.Genç Parti Lideri Cem Uzan’ın, 2001 yılında yaptığı Kartal mitinginde de benzer bir klonlama skandalı yaşanmıştı. Cem Uzan'ın sahibi olduğu Star gazetesi, alan yeterince dolu görünmeyince, gazetenin 1. sayfasında yayımlanan fotoğrafta, miting alanındaki boşlukları fotomontajla dolu gibi göstermişti.Bilgisayardaki fotoğrafların üzerinden 2'li, 3'lü gruplar ve tek kişiler seçilip, bunlar fotoğraftaki boşlukların üzerine yerleştirildi; yani bir anlamda klonlandı. Sonra da anlaşılmaması için, Photoshop yardımıyla bu gruptaki insanların tişörtlerinin, saçlarının rengi değiştirildi.