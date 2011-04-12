AKP'nin listesi BDP'yi rahatlattı

T24 - AKP'nin açıkladığı Güneydoğu adayları arasında Diyarbakır adayı Galip Ensarioğlu, yazar Mehmet Metiner gibi sınırlı sayıdaki iddialı isim dışında isimlere yer vermemesi BDP'yi rahatlattı.

BDP'nin önceki gün açıkladığı bağımsız adaylarla seçime gireceği listede Diyarbakır, Van, Hakkâri, Batman ve Şanlıurfa'daki bazı isimler tabanda eleştiri konusu olmuştu. DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün, DTK'ya dört kontejan ayrılması ısrarında başarılı olması parti tabanında tartışılan konulardan birini oluşturuyordu.

Şerafettin Elçi'nin, Şırnak yerine Diyarbakır'a, Altan Tan'ın Mardin'den Diyarbakır'a kaydırılması, Aysel Tuğluk'un Van, Emine Ayna'nın ise Diyarbakır'dan aday gösterilmesi tabanda tartışma konusu olmuştu.

Buna karşın AKP'nin Diyarbakır'da Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin karşısına Kürt kimliği ile öne çıkan ve tabanda sevilen adayların gösterilmesi beklentisinin tam olarak karşılanmadığı yorumları yapıldı.

Şanlırfa'da AKP'nin adaylarının zayıf olması nedeniyle BDP'nin biri cezaevinden iki adayı da parlamentoya taşıyabileceği iddia edildi.

Hakkari'de Mehmet Necip Zeydan'ın aşiret oyu nedeniyle AKP'nin bu kentte sadece bir milletvekili çıkarmasının ihtimal dahilinde olduğu, BDP'nin üçte üç yaparak sürpriz bir sonuç elde edebileceği yorumları öne çıktı.

Diyarbakır ve Van mücadele alanı BDP ile AKP arasında en büyük mücadele Diyarbakır ile Van'da yaşanacak. Diyarbakır'da Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in dışında seçmeni etkileyecek ve Kürt sorununun çözümü konusunda somut mesaj verecek tek isim olarak görülen Galip Ensarioğlu'nun oyu, amcası eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu'nun bağımsız adaylığını açıklaması ile bölünecek. Bu durumun da 5 milletvekili kazanacağı tahmin edilen BDP'ye 6'ncı milletvekilliğini getirebileceği ifade ediliyor.

AKP'nin Van'da Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk dışında seçmeni peşinden sürükleyecek etkili bir adayı görünmüyor. Bu nedenle BDP'nin Aysel Tuğluk'un da içinde yer aldığı dört adayının da parlamentoya girebileceği ifade ediliyor.



Yasak 1.5 yıl sonra bitiyor

Öte yandan son yasal düzenleme çerçevesinde siyasi yasak süresinin 3 yıla inmesi BDP'nin siyasi yasaklı adaylarına yarayacak. Mardin'den aday olan siyasi yasaklı Ahmet Türk, Van'dan aday olan Aysel Tuğluk ve Diyarbakır adayı Leyla Zana, milletvekili seçilmeleri halinde 1.5 yıl sonra oluşması beklenen BDP grubuna katılabilecek.



