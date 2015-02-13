AKP'nin kurucu vekili CHP'den aday adayı oldu

1995- 2002 yılları arasında kapatılan Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile AKP Konya Milletvekilliği yapan emekli Kurmay Albay Hüseyin Arı, CHP Konya Milletvekili aday adayı oldu.

Kurmay Albay iken 1995 yılında emekli olan Hüseyin Arı, 1995- 2002 yılları arasında kapatılan Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile AKP Konya Milletvekilliği yaptı.



AKP'nin kurucu milletvekilleri arasında yer alan Arı, 2001 yılı Ekim ayında AKP'den istifa edip bağımsız milletvekili oldu.



Daha sonra Büyük Birlik Partisi'ne geçen ve Genel Başkan Yardımcılığı ve Konya İl Başkanlığı yapan Arı, 2011 yılı seçimlerinde BBP Karaman Milletvekili adayı oldu.



Geçen yıl Mart ayında CHP'ye katılan Arı'ya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin rozetini taktı. Arı, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde de CHP Konya Milletvekili aday adayı oldu.