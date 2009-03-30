AKP'nin 'Kürt açılımı' tutmadı



AKP'nin 'Kürt açılımı' işe yaramadı. Seçimlere aylar kala TRT Şeş ile açılımlarını başlatan Başbakan Erdoğan'ın 'ya sev ya terket' imalı sözleri 2009 yerel seçimlerine damga vurdu ve DTP, AKP'ye fark attı. AKP'nin "alacağım" dediği Diyarbakır, Batman ve Siirt'te DTP önde.







DTP, Diyarbakır'da elindeki belediyelere ek olarak Kul, Hani, Çınar, Eğin ilçeleri ile 2 belde belediyesi daha kazandı. İşte il il resmi olmayan "bölge" sonuçları:



Diyarbakır: Toplam seçmen sayısı 449 bin 318. Toplam sandık sayısı 1.495, açılan sandık sayısı 240, geçersiz oy 1.071. Saat 20.35 itibariyle DTP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Baydemir'in oy oranı yüzde 69, AKP'nin 'atom karınca'sı Kudbettin Arzu'nun oy oranı ise yüzde 27.



Gaziantep: Toplam seçmen sayısı 720 bin 632. Toplam sandık sayısı 2.384, açılan sandık sayısı 378, geçersiz oy 2875. Saat 20.35 itibariyle AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Asım Uğur Güzelbey'in oy oranı yüzde 52, CHP'nin adayı Mustafa Yılmaz'ın oy oranı ise yüzde 31. MHP'nin adyı Mehmet Yıldırım ise yüzde 5 oy aldı. DTP ise Gaziantep'te yüzde 4 ile dördüncü parti oldu.



Şanlıurfa: Toplam seçmen sayısı 238 bin 753. Toplam sandık sayısı 774, açılan sandık sayısı 373, geçersiz oy 3770. AKP'den aday gösterilmeyince partiden ayrılarak bağımsız aday olarak seçimlere giren Eşref Ahmet Fakıbaba'ya kızan Başbakan Erdoğan'ın "ceketimi göndersem kazanırız" dediği Urfa, 'cekete' oy vermedi. Bağımsız aday Fakıbaba oyların yüzde 46'sını alırken, AKP'nin adayı Mehmet Oymak'ın oy oranı yüzde 37. DTP ise Şanlıurfa'da yüzde 10 ile üçüncü parti.



Batman: Toplam seçmen sayısı 151 bin 560. Toplam sandık sayısı 492, açılan sandık sayısı 225, geçersiz oy 1614. Batman'da DTP'nin adayı Nejdet Atalay yüzde 61 ile birinci görünürken, AKP'nin adayı Ziver Özdemir'in oy oranı ise yüzde 35. Seçim iki parti arasında geçiyor.



Adıyaman: Toplam seçmen sayısı 155 bin 712. Toplam sandık sayısı 383, açılan sandık sayısı 93, geçersiz oy 622. AKP yüzde 49, Saadet Partisi yüzde 25, CHP yüzde 10, MHP yüzde 9, DTP yüzde 4.



Siirt: Toplam seçmen sayısı 62 bin 916. Toplam sandık sayısı 219, açılan sandık sayısı 178, geçersiz oy 1563. Siirt'te seçim başa baş geçiyor. DTP'nin adayı Selim Sadak oyların yüzde 49'unu, AKP'nin adayı Kasım Keremullah Ceylan ise yüzde 45'ini aldı. CHP'nin adayı Levent Oktay'ın oy oranı yüzde 1 olurken, MHP de yüzde 1 oranında oy aldı.



Mardin: Toplam seçmen sayısı 43 bin 357. Toplam sandık sayısı 149, açılan sandık sayısı 106, geçersiz oy 639. Oy oranları: AKP yüzde 43, DTP yüzde 38, DP yüzde 11, CHP yüzde 3, SP yüzde 1.



Şırnak: Toplam seçmen sayısı 25 bin 687. Toplam sandık sayısı 89, açılan sandık sayısı 37, geçersiz oy 101. Oy oranları: AKP yüzde 50, DTP yüzde 48.



Ağrı: Toplam seçmen sayısı 47 bin 639. Toplam sandık sayısı 157, açılan sandık sayısı 157, geçersiz oy 314. Oy oranları: AKP yüzde 39, DTP yüzde 32, SP yüzde 2, MHP yüzde 1, CHP yüzde 1.



Bingöl: Toplam seçmen sayısı 51 bin 711. Toplam sandık sayısı 168, açılan sandık sayısı 136, geçersiz oy 979. Oy oranları: AKP yüzde 44, DTP yüzde 35, SP yüzde 16.



Muş: Toplam seçmen sayısı 37 bin 179. Toplam sandık sayısı 125, açılan sandık sayısı 90, geçersiz oy 95. Oy oranları: AKP yüzde 48, DTP yüzde 40, SP yüzde 5, MHP yüzde 2, CHP yüzde 1.



Hakkari: Toplam seçmen sayısı 30 bin 916. Toplam sandık sayısı 107, açılan sandık sayısı 106, geçersiz oy 1155. Oy oranları: DTP yüzde 78, AKP yüzde 16, SP yüzde 1, CHP yüzde 1.



Tunceli: Toplam seçmen sayısı 17 bin 415. Toplam sandık sayısı 61, açılan sandık sayısı 40, geçersiz oy 218. Beyaz eşya yardımları ile gündeme oturan Tunceli'de, AKP oy oranını arttırdı. İşte o oranlar: DTP yüzde 32, Bağımsız yüzde 23, AKP yüzde 20, CHP yüzde 15, BTP yüzde 3.



Iğdır: Toplam seçmen sayısı 41 bin 692. Toplam sandık sayısı 138, açılan sandık sayısı 100, geçersiz oy 257. Oy oranları: DTP yüzde 36, AKP yüzde 32, MHP yüzde 29.



Van: Toplam seçmen sayısı 185 bin 138. Toplam sandık sayısı 602, açılan sandık sayısı 351, geçersiz oy 4447. Oy oranları: DTP yüzde 53, AKP yüzde 40, SP yüzde 3.