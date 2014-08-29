AKP'nin kurduğu 5 hükümette de yer alan tek isim Ali Babacan

AKP'nin iktidara geldiği Kasım 2002'den bu yana kurulan bütün hükümetlerde sadece Ali Babacan yer bulurken, 43 isim bakanlık görevinden ayrıldı.

İlk AKP hükümeti, '58. Cumhuriyet hükümeti", Abdullah Gül tarafından kuruldu. Daha sonra ise Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığında 59, 69 ve 61. Cumhuriyet hükümetleri kuruldu. Ahmet Davutoğlu, AKP'nin 5'inci, cumhuriyet tarihinin ise 62'inci hükümetini kurdu. Tüm bu beş AKP hükümetlerinde bakan olarak görev yapan tek bir isim var; o da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan.

Radikal’de yer alan habere göre, Ali Babacan ilk olarak Gül hükümetinde Devlet Bakanı oldu. Ardından Erdoğan hükümetinde Dışişleri Bakanlığı yapan Babacan, daha sonra ise yine Devlet Bakanlığı'na kaydırıldı. Ardından da ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Diğer bakan kıdemli Bakan Atalay kabine dışı kaldı

AKP'nin diğer bir "kıdemli bakanı" olan, bundan Gül ve Erdoğan'ın tüm hükümetlerinde yer alan bir diğer isim, Beşir Atalay ise, Davutoğlu hükümetinde kabine dışı kaldı. AKP içerisinde Beşir hoca olarak bilinen Atay, çözüm sürecinin mimarlarından biriydi.

Hükümetten ayrılan 43 bakan var

2002 yılından bu yana geçen süreçte AKP hükümetlerinde yer alıp ayrılan ise 43 isim bulunuyor. İşte o isimler : Abdullatif Şener, Abdulkadir Aksu, Ali Coşkun, Atilla Koç, Beşir Atalay, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar, Erkan Mumcu, Ertuğrul Günay, Ertuğrul Yalçınbayır, Fatma Şahin, Faruk Nafiz Özak, Güldal Akşit, İdris Naim Şahin, İmdat Sütlüoğlu, Hayati Yazıcı, Hilmi Güler, Hüseyin Çelik, Kürşad Tüzmen, Kemal Unakıtan, Mehmet Aydın, Mehmet Ali Şahin, Muammer Güler, Murat Başesgioğlu, Mustafa Demir, Nazım Ekren, Nihat Ergün, Nimet Çubukçu (Baş), Osman Pepe, Ömer Dinçer, Recep Akdağ, Sadullah Ergin, Said Yazıcıoğlu, Sami Güçlü, Selma Aliye Kavaf, Suat Kılıç, Vecdi Gönül, Yaşar Yakış, Zafer Çağlayan ve Zeki Ergezen, Emrullah İşler.