AKP'nin Kızılcahamam Kampı’nda türban tehdidi

T24 - AKP'nin Kızılcahamam Kampı’nda sert rüzgarlar esmeye başladı. AKP Kurucular Kurulu üyesi Fatma Ünsal konuşması sırasında meclise türbanla girmek istediğini ve partisinin bu hususta somut adımlar atmaması halinde siyasi tercihini değiştireceğini söyledi.





Erdoğan'ın Ünsal'a cevabı: 'Samimiyetimizi sorgulamayın...' şeklinde oldu. Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan haber şöyle:



Kızılcahamam Kampı’nda AKP Kurucular Kurulu üyesi Fatma Ünsal’ın, “Kadınlar, başörtüsüyle Meclis’e giremiyor. 8 yıl geçti. Bu konuda adım atmayacaksanız siyasi tercihimi değiştirip, bağımsız hareket edeceğim” dediği öğrenildi.



Erdoğan’ın da türban takan Ünsal’ın bu çıkışına, “İnsaf, samimiyetimizi sorgulamayın. Her şeyin bir zamanı var. Çocuk bile 9 ay 10 günde oluyor. Üniversitelerdeki sorunu bile çözemedik. Nelerle karşılaştığımızı biliyorsunuz. Siyasi tercihinizi değiştirirseniz sizin adınıza üzülürüm. Sizin bileceğiniz iş” yanıtını verdiği öğrenildi.





