"AKP'nin kelime oyunları neyi gizliyor?"

Duvar yazarı Bahadır Özgür, AKP sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK'nın başında olduğu dönemini hatırlatmasına ilişkin olarak, "Bir süredir AKP'lilerin fena halde kelime oyunlarına sarması dikkati çekiyor" dedi.

Özgür, Güliverin Gezileri‘nin yazarı Jonathan Swift yoksulluğun çözümü için “Mütevazı Bir Öneri” başlıklı broşürüne atıf yaparak, "İrlandalı çocukların etinden ve derisinden yararlanmayı önerir. 'Besili olanları kesip zenginlere yediririz, derilerinden de kıyafet dikip aristokrat kadınlara giydiririz' der" diye yazdı.

Özgür, "Swift’in hesabı son derece basitti: Bir çocuğun besili yaşa gelene kadarki masrafı 2 şilindir ve 10 şiline satılacaktır. Böylece çocuk başına 8 şilin kâr eden aileler, gelecekteki masraflardan da kurtulacaktır. Bu arada çocuk etinin buğulama, kızartma, fırınlama veya haşlama olarak, çok lezzetli, besleyici olduğunu da ekler. İşte ‘cahil’ ekonomistlerin bir türlü anlayamadığı şey buydu" ifadesini kullandı.

"Dönemin tuhaf iktisadi aklını alaya alan Swift elbette bir hiciv ustasıydı, ama AKP Sözcüsü Mahir Ünal için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil" diyen Özgür, "Zira, 16 yıldır iktidarda olan bir partinin sözcüsü olarak ekonomik durumu ‘galoş hesabıyla’ açıklamak, Swift’in dahi tahayyül gücünü aşıyor" dedi.

Özgür şöyle devam etti:

24 Nisan günü Mahir Ünal, devletin sürekli borçlandığına dair eleştirilere, “Kılıçdaroğlu SGK’nın başındayken galoş 25 bin liraydı. Çünkü henüz biz iktidar olmamıştık ve liradan altı sıfır atılmamıştı” yanıtını verdi. Böylece ‘umumi hela hesabı’na bir de ‘galoş hesabı’ ekledi.

Kılıçdaroğlu’nun, Demirtaş’ın ismini garip garip yazmalar, insanların canını acıtan olaylar karşısında acayip acayip tanımlamalar derken AKP’lilerin bir süredir fena halde kelime oyunlarına tutulması dikkati çekiyor. “Böyle kelime oyunu yapan….” deyip, devamını yazının sonuna bırakalım ve şu ‘galoş’ olayının perde arkasını biraz kurcalayalım.

İngiliz yazar Laurence Sterne'in Beyefendi’nin Hayatı ve Görüşleri adlı romanına atıf yapan Özgür, "tekinsiz karakter için, 'Böyle kelime oyunu yapan yankesicilik bile yapar' der, Stern" ifadesini kullandı.

Özgür, ‘Umumi hela hesabı’, ‘galoş hesabı’ derken 2019’da çökmüş bir sağlık sistemiyle karşılaşırsanız eğer, “Beyefendinin Hayatı”nı hatırlayın, bugün şen şakrak yapılan kelime oyunlarının ne anlama geldiğini anlarsınız."