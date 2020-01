AKP'nin Kazlıçeşme mitingi için hazırlıkları sürüyor

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın organizasyonunu üstlendiği "Büyük Oyunu Bozmaya, Haydi, Tarih Yazmaya" sloganıyla düzenlenen miting için Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme alanında hazırlıklar sürüyor.

Miting alanına, sabah erken saatlerinden itibaren çok sayıda AKP bayrağı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan posteri, vinçler vasıtasıyla asıldı. Başbakan Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği platformun sağında ise büyük bir Atatürk posteri ve Türk Bayrağı yer aldı.

Ayrıca 81 ilin isimlerinin yazılı olduğu kırmızı-beyaz balonların bulunduğu miting alanında, "You will never walk alone", "milletin adamları" yazısı ile Adnan Menderes, Turgut Özal ve Başbakan Erdoğan'ın resimlerinin bulunduğu pankartlar dikkati çekti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne ait 30'un üzerinde ambulansın hazır bekletildiği Kazlıçeşme'nin farklı noktalarına led ekranlar yerleştirildi. Kızılay tarafından sağlık ekiplerinin görev yapacağı çadırlar kuruldu.

Başbakan Erdoğan'ın hitap edeceği platformun arka fonunda, "Büyük oyunu bozmaya, haydi tarih yazmaya", "Milli iradeye saygı mitingleri" yazılarının yer aldığı görüldü.

Miting alanın sol tarafında ise birçok televizyon kanalı ve haber ajanslarının canlı yayın araçları hazırlıklarını sürdürüyor. Canlı yayın ekipleri için platform kuruldu. Vatandaşların su ihtiyacının karşılanması için de alana çok sayıda su şişesi getirildi.

Kazlıçeşme miting alanına giriş için emniyet güçleri, 5 farklı noktada kontrol noktası oluşturdu. Meydana geliş güzergahlarında, alanda ve çevrede 6 bin polisin görev aldığı bildirildi. Güvenlik güçleri ve bomba uzmanlarınca alanda kontroller yapıldı.



Vatandaşlar alana alınıyor



Bu arada, mitingin yapılacağı alana gelen vatandaşlar, 5 farklı noktadan alana alındı.

Meydana girenlerin bir bölümü, ellerindeki bayraklarla beklerken bazıları da davul zurna eşliğinde halay çekiyor. Ayrıca alana partililer tarafından pankart ve parti bayrakları asma çalışmaları da devam ediyor.

Pankartlardaki "Davamız göklerde dalgalanan bir sancak, biz Allah’ın huzurunda eğiliriz ancak", "Dik dur eğilme" gibi yazılar dikkati çekti.

Alanda girişlerin yapıldığı bölgenin hemen yakınında "kayıp noktası" kurulurken, vatandaşlara kumanya ikram ediliyor, AKP bayrağı ve şapkalar dağıtılıyor.

Bu arada İstanbul’un Üsküdar ve Kadıköy gibi farklı bölgelerinden de canlı bağlantılarla Kazlıçeşme'ye bağlanılıyor.

Bağlantılarla vatandaşların görüşleri miting alanına aktarılıyor.

Alanda Türkiye ve AKP bayraklarının yanında Azerbaycan, Filistin ve Makedonya gibi ülkelerin bayrakları da bulunuyor.

Bu arada birçok belediye otobüsü ve motor alana gelmek isteyenlere tahsis edildiği iddia edildi.