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Politika

AKP'nin kamp tarihi belli oldu

AKP'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 5-7 Ekim'de Ankara Kızılcahamam'da yapılacak

05 Eylül 2018 19:34

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Ankara Kızılcahamam'daki Eliz Termal Otel'de düzenlenecek.

Toplantı, bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurucularının katılımıyla 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kampta, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmaların da değerlendirilmesi planlanıyor.

AKP'nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı geçen yıl 6-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da düzenlenmişti.

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