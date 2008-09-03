AKP'nin İzmir silahı 'arsenik'

AKP İzmir İl Teşkilatı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, yeni baraj yapımı için ÇED raporu verilmediği ve arazi tahsisi yapılmadığı için kente sağlıklı içme suyu sağlanması konusunda sıkıntı yaşanmasıyla ilgili hükümeti suçlamasını, kentin dört köşesine astıracağı afişlerle yanıt verecek. AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediyesi'nin arsenikli su konusunda yanlış strateji uyguladığını öne sürürek, "CHP, su konusunda suçu hükümete atmaya çalışıyor. Bu konunun hükümetle ilgisi olmadığını, CHP'li belediyenin beceriksizliği yüzünden İzmirliler'in arsenikli suya mahkum olduğunu, bilbordlar ve gazetelere vereceğimiz ilanlarla vatandaşlarımıza anlatacağız" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere CHP örgütü, İzmirliler'in hükümetin kenti ihmal etemesinden dolayı arsenikli su içtiğini öne sürerken, AKP İzmir Teşkilatı da arsenikli su konusunda CHP'li belediyenin suçlu olduğunu öne sürdü.



Yerel seçimler yaklaşırken AKP ve CHP su konusunu siyasi malzeme haline getirerek halktan oy isteyecek. Her iki parti de seçim stratejilerini su üzerinden şekillendirdi. CHP'liler, AKP'nin İzmir'de yerel seçimlerde başarılı olabilmek için CHP'li belediyeleri halka beceriksiz göstermeye çalıştığını, su konusunda asıl suçlunun AKP olduğunu dile getirirken, AKP'liler CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hükümetle işbirliği yapmadığını, arsenikli su konusunda hiçbir önlem almadığını ve beceriksizliği nedeniyle İzmirlililerin arsenikli su içtiğini iddia edecek.



AFİŞLİ KAMPANYA



AKP İzmir Teşkilatı arsenikli su konusuna yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Kentin dört bir köşesine asılacak afişlerle, bilbordlara ve gazetelere verilecek ilanlarla arsenikli su konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış yaptığı, AKP hükümetinin görevini yerine getirdiği savunulacak. AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bilbord ve gazetelere ilan vereceklerini, kentin belli noktalarına afiş asacaklarını doğruladı. Belediye'nin su konusunu iyi yönetemediğini öne süren Şengül, CHP'nin topu AKP'ye atmasından rahatsızlık duyduklarını bu nedenle de halka doğruları anlatacaklarını söyledi. Gerekirse el ilanları da bastıracaklarını dile getiren Şengül, "İzmirliler arsenkli su içmeye mahkum edildi. Bu CHP'li belediye'nin beceriksizliği nedeniyle böyle oldu. Yerel seçimlerede İzmirliler gereken dersi verecektir" diye konuştu.



Bu arada AKP'nin medya ve bilboardlar üzerinden yürüteceği kampanyayı öğrenen Büyükşehir Belediyesi yönetiminin de karşılık vermek için kolları sıvadığı da öğrenildi.



