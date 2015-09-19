AKP'nin itirazı kabul edildi, TURK Parti logosu nedeniyle seçime katılamıyor

AKP'nin TURK Parti için, "logo benzerliği" iddiasıyla yaptığı itiraz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Aday listelerinin teslim edilmesine 3 saat kala partilerine bir yazı gönderilerek, 1 Kasım seçimine katılamayacağını belirttiğini açıkladı.

TURK Parti’den yapılan yazılı açıklamada, AKP’nin yaptığı itirazlar sonucu TURK Parti’den teşkilatlarla ilgili savunma isteyen ve bu savunmayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekli savunma yapılmasına rağmen aday listelerinin teslimine 3 saat kala seçimlere katılamayacağını belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir tebligat yapıldıktan sonra 51 dakika içerisinde savunma istendiği kaydedildi.

Bu durum üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na giden ve Başkan Sadi Güven ile bir görüşme yapan TURK Parti Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç daha sonra kameraların karşısına geçerek şu açıklamalarda bulundu:

“3 hafta önce AKP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na önce amblem benzerliği ile ilgili başvuruda bulundu. Biz bu konuda adli mercilere gerekli başvuruları yaptık. Ancak bu olaydan sonra il ve ilçe başkanlıklarımıza, yöneticilerimizin evlerine baskınlar düzenlenmeye başladı. Akabinde de AKP, teşkilatlarımızın yeterli sayıda olmadığına dair Yargıtay Başsavcılığına başvuruda bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Haluk Beşer’in yürüttüğü soruşturma sonucunda savunmamızı yaptık ve teşkilatlarımızla birlikte partimizin aktif olduğunu anlattık. YSK ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da seçimlere katılmamız konusunda herhangi bir engel olmadığı belirtti. Değerli arkadaşlar burası YSK. 11 Yüksek Hakim görev yapıyor. Geçtiğimiz hafta “Katılır” diye karar aldılar. Ancak 18 Eylül 2015 tarihinde saat 14.26’da faksla ve telefonla bir tebligat (!) daha aldık. AKP’nin 3. Başvurusunu değerlendirmeye almışlar ve bizden 15.15’e kadar, yani 51 dakikada savunma istediler. Üstelik bu kez soruşturmayı yürüten Savcı değiştirilmiş. Şimdi soruyorum, dünyanın hangi ülkesinde 51 dakikada savunma alınır ? Nasıl olur da, bir parti, diğer bir partiyi inceletir. Valilikler, başka bir partinin belge ve bilgilerini bir partiyle paylaşır. Taraflar aynı, konu aynı olduğu halde, savcılar neden değiştirilir ve Yargıtay bir hafta önce verdiği kararın tam aksine karar verir ? Bu uygulamalar ancak 3. Dünya Ülkelerinde olur. Buradan açıkça söylüyorum. Bu savcılarımızdan birisi ahlaklı, şerefli, haysiyetli, adam gibi adam. Diğeri bu değerlerden yoksun. Hakkımızı arıyoruz. AKP ve Despotik Sistem şunu iyi bilsin. İsmimizi değiştirsek, amblemimizi değiştirsek, TÜRK kelimesini silsek, kendi adımızı ve soyadımızı da değiştirsek, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.”

Öte yandan açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu konu ile ilgili kararını, TURK Parti aday listelerini teslim ettikten sonra açıkladı. Sonuç olarak aday listelerini teslim etmiş bir parti, seçim dışı bırakıldı” denildi.