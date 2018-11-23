AKP'nin İstanbul adaylığı için konuşuluyordu; bugün Erdoğan'la bir araya gelecek

Adı İstanbul adaylığı için telaffuz edilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir araya geleceği belirtildi. Erdoğan'ın resmi programında görüşmeye dair bir bilgi bulunmazken görüşmenin İstanbul'da gerçekleşeceği bildirildi.

Erdoğan, yarın İstanbul'da İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Aday tanıtım toplantısından bir gün önce, Habertürk'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelecek. Yıldırım'ın adı, AKP'nin İstanbul adaylığı için sıkça dile getiriliyor.

Erdoğan ile Yıldırım'ın dün de görüşebileceği belirtiliyordu. İkilinin görüşmesinin İstanbul'da gerçekleşeceği öğrenildi.

Binali Yıldırım 2014'te AKP'nin İzmir adayı olarak seçime girmiş, İzmir'de alınan en yüksek oy oranına ulaşılmıştı.

Yıldırım, Başbakanlık görevini Davutoğlu'ndan devralmış, 24 Haziran seçimlerinin ardından milletvekili TBMM Başkanı seçilmişti.