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Politika

AKP’nin İstanbul adayı TOKİ Başkanı mı?

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı ileri sürülen TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, “İstanbul herkesin sevdası” dedi.

27 Kasım 2008 02:00

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı olacağı ileri sürülen TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, adaylığı konusunda net bir açıklama yapmazken, “Ama İstanbul herkesin sevdası” dedi.

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanlığı için isminin geçtiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Bu tip haberleri ben de duyuyorum. Benim veya İstanbul’un lehine bu haberleri çıkaranlara teşekkür ediyorum. Şu anda TOKİ başkanıyım; görevimi yürütüyorum, işime bakıyorum. İstanbul’a 1 gram daha fazla kim hizmet yapacaksa o aday olsun istiyorum. Şu anda memurum, daha fazla bir şey söyleme hakkı ve yetkisine sahip değilim.”

Bayraktar, “Gönlünüzden hiç mi geçmiyor İstanbul, Ankara ya da İzmir; aday olmak, başkan olmak?” sorusunu “Ben şu anda zaten başkanım. Başkan olmak gibi bir sevdam yok ama tabii ki İstanbul herkesin, 70 milyonun sevdası. İstanbul’u sevmeyen, düşünmeyen ve hayal etmeyen kimse olamaz.”

“İleride böyle bir şey olmayacak diye kestirip atmıyorsunuz” sözünü ise TOKİ Başkanı Bayraktar, “Teşekkür ediyorum, sağolun” diye yanıtladı.

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