'AKP'nin İsrail lobisine ödediği 65 milyon dolar, Bilal Erdoğan'ın gemileri milletin gözünden kaçırılıyor'

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, Türkiye'de son dönemde yaşanan, AKP'nin İsrail lobisine ödediği 65 milyon dolar, Bilal Erdoğan'ın gemileri ve hukuku rafa kaldıran iç güvenlik paketi gibi konuların milletin gözünden kaçırılmaya çalışıldığını söyledi.

Hakan Şükür, hakkında basında çıkan iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, kendisine ne @fuatavni isimli internet fenomeninden ne de hizmet hareketine mensup bir başkasından yapılan bir tehdit olmadığını dile getirdi.



Şükür, "Böyle bir şey olabilir mi. Benim hayatım ortada. Bu yapılanlar bizim yaşanan hukuksuzluklar karşısındaki duruşumuzu itibarsızlaştırma gayretidir." dedi.

'AKP'li vekillere benim üstümden mesaj veriliyor'

zaman.com.tr'nin haberine göre, daha önce de kendisi ile ilgili "Paraları Hakan Şükür koydu" iftirasında bulunulduğunu hatırlatan Şükür, paraların kimler tarafından faiziyle birlikte alındığının ortaya çıktığını belirtti. Yapılmaya çalışılanın algı operasyonlarının devamı olduğunu dile getiren Şükür, AKP içerisindeki vekillere kendisi üzerinden mesaj verilmek istendiğinin altını çizdi.



"Tanınmış benim gibi milletvekilleri üzerinden parti içerisindeki vekillere ayrılırsanız ya da partinin yaptığı yanlışlara karşı sesinizi çıkarırsanız sizin de başınıza bu tür iftiralar gelir mesajıdır bu" dedi.

'AKP'nin İsrail lobisine ödediği 65 milyon dolar, Bilal Erdoğan'ın gemileri...'

Türkiye'nin gerçek gündemini değiştirerek yapılmak istenen oyunu da gözler önüne seren Şükür, "Son dönemde ülkede birçok hukuksuzluk yaşanıyor. AKP'nin İsrail lobisine ödediği 65 milyon dolar, Bilal Erdoğan'ın gemileri, çözüm süreci ve son olarak da hukuku rafa kaldıran iç güvenlik paketi gibi konular milletin gözünden kaçırılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

'İktidar, 17 Aralık'tan sonra koruma kalkanı gayretinde'

Hakan Şükür, iktidarın Meclis'te 17 Aralık sürecinden sonra çıkardığı kanunlarla kendilerine bir koruma kalkanı oluşturma gayreti içerisinde olduğunu vurguladı. Şükür, bunların belgeden anladıklarının Rıza Zarraf ile Zafer Çağlayan arasındaki peçeteye yazılanlar olduğunu dile getirdi.



"Siyasetin geldiği noktaya ülkem ve milletim adına çok üzülüyorum" şeklinde konuştu.