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Politika

AKP'nin ikinci tezkere krizi

TSK’nin Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine yönelik operasyon düzenlemesine olanak sağlayan tezkerenin süresi 17 Ekim’de sona eriyor. Asker uzatılmasını istiyor. AKP'de yerel seçim korkusu var.

11 Eylül 2008 03:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine yönelik operasyon düzenlemesine olanak sağlayan tezkerenin süresi 17 Ekim’de sona eriyor. Sınır ötesi operasyonların PKK’yı “kırılma” noktasına getirdiğine inanan Genelkurmay Başkanlığı, tezkerenin süresinin uzatılmasının terörle mücadelede faydalı olacağını düşünüyor.
Kulislere yansıyan krizi Akşam gazetesi bugün Barkın Şık imzası ile manşetine taşıdı. Mart ayındaki yerel seçimlerde Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu’da oylarını artırmak isteyen AKP açısından ise tezkerenin süresinin uzatılması kritik bir karara dönüşüyor. Konunun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye dönüşü açıkladığı, bugün toplanacak geniş kapsamlı Terörle Mücadele Zirvesi’nde masaya yatırılması bekleniyor. Milli Güvenlik Kurulu’nun ekim ayı sonunda toplanacak olması nedeniyle terör zirvesi önemini bir kat daha artırmış durumda.

Asker uzatılmasını istiyor

TBMM yeni yasama yılı çalışmalarına Şeker Bayramı nedeniyle fiilen 6 Ekim’de başlayacak. Parlamentoyu, 17 Ekim’de ise süresi biten tezkerenin akıbetinin ne olacağı bekliyor. Genelkurmay Başkanlığı, tezkerenin süresinin uzatılması gerektiği görüşünde. Mart ayında yapılacak yerel seçimler ise AKP’nin tezkere konusundaki kararını verirken, göz önünde bulunduracağı parametrelerden biri olarak ortada duruyor.

AKP’nin seçim hedefleri

AKP, yerel seçimlerde Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu’da belediye başkanlıklarını ele geçirmek istiyor. AKP’liler tezkerenin süresinin uzatılmasının Güneydoğu’da partilerine yönelik tepkiye neden olacağı ve oylarını azaltacağı endişesini yaşıyor. AKP’nin, TBMM’nin çalışmalarına başlamasının ardından 10 gün içinde tezkere kararını oluşturması gerekiyor.

Tepkiyi dikkate aldılar

AKP geçtiğimiz yıl tezkereyi TBMM’den ilk kez geçirirken de partilerine yönelik Güneydoğu’da oluşacak tepkiyi dikkate almıştı. Hükümet, TBMM’nin kendisine tanıdığı yetkiyi, 41 gün bekleterek 28 Kasım’da Genelkurmay’a devretmişti. Hükümetin sınır ötesi operasyonlar için tezkereye karşın uzun süre beklemesi AKP’yi eleştiri oklarının hedefi haline getirmişti. Genelkurmay Başkanlığı, hükümetten yetkiyi devralmasının ardından 4 gün sonra operasyonlara başlamış ve ilk kapsamlı hava operasyonunu 16 Aralık’ta terör örgütü PKK’nın ana kampı Kandil Dağı’na düzenlemişti. Şubat ayında ise ilk kapsamlı kara harekatını ağır kış koşullarına rağmen, Zap bölgesinde gerçekleştirmişti.

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