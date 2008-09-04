AKP'nin iftar yemeğinde protokol krizi

CHP'li Edirne Belediye Başkanı, AKP'nin iftar yemeğini terk etti.





Eşi Ahsen Unakıtan ile birlikte Edirne'ye giden Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Edirne Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeciler Odası hizmet binası ile Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Pereja Kolonya Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı. Buradaki törenin ardından doğduğu Domurcalı köyünü ziyaret eden Bakan Unakıtan daha sonra AKP Edirne İl Teşkilatı'nın Selimiye Taş Odalar'da verdiği iftar yemeğine katıldı.



Ezanın okunma vakti geldiği sırada ise protokol krizi yaşandı. Edirne Valisi Mustafa Büyük, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve eşi Ahsen Unakıtan ile birlikte iftar yemeğinin verildiği yere gelen Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi kendisine protokolde oturacak yer bulamadı. Bunun üzerine iftar yemeğinin organizasyonunu yapan AKP Belediye Meclis üyesi Oğuz Özyurt'a nerede oturacağını soran Sedefçi protokolün dışında bir yer gösterilince 'Afiyet olsun' diyerek bakan Unakıtan'ın oturduğu masanın arkasından yürüyerek yemeği terk etti. Başkan Sedefçi'nin arkasından giden AKP'li Belediye Meclis üyesi Oğuz Özyurt'ta Sedefçi'yi tekrar yemeğe geri dönmeye ikna edemedi.



Kendisinin bir kentin belediye başkanı olduğunu belirten Hamdi Sedefçi, "Bir bakan yemeğinde benim yerim belli. Tepkimi koyarak terk ettim yemeği. Benim yerim protokol yemeğinde valinin yanıdır. Beni kenara atmışlar. Kentin belediye başkanı olmaktan çıkartarak sıradan bir insan muamelesi yaptılar. Hiç hoş değil. Sağlık olsun. Kim yaptığın bilmiyorum ama yanlış yaptılar"dedi.



Durumu gazetecilerden öğrenen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise 'Çok üzüldüm. Olmaması lazım. Benim haberim yok. Olmaz böyle birşey. Organizasyonun hatası. Haberim olsaydı Hamdi Sedefçi'yi kendi yanıma alırdım. Kendisi çok büyük nezaket gösterdi ve bugün hep yanımızda oldu. Bundan çok büyük üzüntü duydum. Olmaması lazım"dedi ve daha sonra Sedefçi'yi cep telefonu ile arayarak organizasyon adına özür diledi. Ahsen Unakıtan ise yanına gelen AKP Edirrne İl Başkanı Ayhan Demir'i azarladı.







