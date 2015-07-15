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Koalisyon görüşmelerinin ilk turu tamamlandı

AKP ve HDP'nin koalisyon görüşmesi, HDP Genel Merkezi'nde gerçekleşti

15 Temmuz 2015 12:30

İlk tur koalisyon müzakerelerinin sonuncusu, AKP ile HDP arasında gerçekleşti. HDP Genel Merkezi'nde yapılan görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Başbakan Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan görevi aldıktan sonra "HDP'nin 7 Haziran sonrası aldığı tutuma bakarak olası koalisyonu MHP veya CHP ile kuracağız zannediyorum" açıklamasının doğrultusunda gerçekleşen görüşme, koalisyon görüşmelerinin en uzun süren görüşmesi oldu. AKP'nin CHP ile görüşmesi 1 saat 40 dakika, MHP ile görüşmesi ise 1 saat 45 dakika sürmüştü. 

Görüşmeye sivil plakalı araçla gelen Davutoğlu'nu HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder karşıladı.

AKP ile HDP arasında gerçekleşen koalisyon görüşmesinde, AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu eşlik etti. 

HDP heyetinde ise Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile İdris Baluken, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Zeynep Karaman bulundu.

 

Davutoğlu, 'sağlıklı bir koalisyon olacağına inanmam' demişti

 

HDP, 7 Haziran'dan sonra AKP ile bir koalisyon yapmayacağını açıklamış, Davutoğlu da Saraybosna dönüşünde uçakta gazetecilere, “HDP’ye dönük bizim tarafta olumlu bir yaklaşım yok” demiş ve eklemişti:

“Nerede hangi baskıların yapıldığını, hangi terör grupların mevcudiyetini sürdürdüğünü bilen biri olarak ona karşı net tavır sergilemeyen parti ile sağlıklı bir koalisyon yapılacağına inanmam.”

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