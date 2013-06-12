AKP'nin haftasonu mitingleri ertelenebilir

AKP’nin 15-16 Haziran’da Ankara Tandoğan ve İstanbul Kazlıçeşme’de yapmayı planladığı mitingler, aynı gün gerçekleşecek olan üniversite sınavı sebebiyle ertelenebilir.

Mitinglerle aynı tarihe denk gelen Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) yaşanabilecek trafik yoğunluğu ve gürültü, üniversite sınavına girecek öğrenci ve ailelerini endişelendiriyor.

Zaman gazetesinden Hasan Karalı’nın haberine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), konuyla ilgili kendilerine gelen talepleri AKP’ye ilettiklerini, cevap beklediklerini belirtti. AKP’nin ise konuyu yarınki MYK toplantısında gündeme getirmesi, toplantıda alınacak karar doğrultusunda mitingi ileri bir tarihe ertelemesi bekleniyor.

FEM Dershaneleri Rehberlik Uzmanı Faruk Ardıç, Kazlıçeşme’deki mitingin hem trafik hem de gürültü açısından önemli bir problem oluşturabileceğine dikkat çekti. Öğrencilerin motivasyonunun bozulmaması için tedbir alınması gerektiğini ifade eden Ardıç, “Özellikle mitingin yapılacağı bölgede sınava girecekler, motivasyon açısından sıkıntı yaşayabilir. Bu, göz ardı edilmemeli. Öğrencilerin geleceği söz konusu.” dedi.

Miting alanına saatler öncesinden tezahüratlarla gidileceğine işaret eden Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer ise sınav ve mitingin çakışmasının olumsuzluk doğuracağını kaydetti: “Korna ve klaksondan dahi etkilenebilen öğrenci, ses ve gürültüden daha fazla etkilenebilir. Herkes duyarlı olmalı.”