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Politika

AKP'nin gündeminde 4. yargı paketi ve öğretmenler var

Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'ın bugün AKP'nin grup toplantısında 4. yargı paketiyle ilgili açıklama yapacağını ve öğretmenlere müjde vereceğini söyledi

12 Şubat 2013 09:23

AKP'de bugün, öğretmen ve öğretmen adaylarını ilgilendiren ve 4. yargı paketini kapsayan iki önemli toplantı yapılacak.
 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, bugüne ilişkin iki önemli duyuru yaptı.

Arınç ilk olarak, öğretmen ve öğretmen adaylarının gözünün AKP'nin bugünkü grup toplantısında olmasını sağlayacak bir açıklamada bulundu.

Arınç, "Öğretmenlerimiz, öğretmen adaylarımız için müjdeli bazı hususlarımız var. Başbakan Erdoğan, grup toplantısında bu konularda ayrıntılı bilgiler verecek" dedi.

Arınç ayrıca, İmralı süreciyle birlikte tartışılan ve KCK tutuklamalarına da tahliye yolunu açması beklenen 4. Yargı Paketi için bugün bir toplantı yapılacağını söyledi.

''Bu hafta içinde İmralı Adası'na görüşme için ikinci bir heyetin gitmesi söz konusu. Bu konu görüşüldü mü'' sorusuna Arınç, şu yanıtı verdi:

''Bu konuşulmadı. Dolayısıyla Adalet Bakanımız kendisine yapılan müracaatı ne zaman değerlendirirse sanıyorum ziyaret o tarihte olacak.

Ama bugünkü yoğun gündem içerisinde de aslında hiçbir Bakanlar Kurulu toplantısında da bu konuyu hedef alarak bir görüşme yapmış değiliz. Ama yarın (bugün) biz Başbakanımızın başkanlığında Resmi Konut'ta bir çalışma toplantısı yapacağız. Dördüncü Yargı Paketi ile ilgili olduğunu söyleyebilirim.

Aslında bugün Bakanlar Kurulu'na da gelebilirdi. Ancak daha önceki toplantılarda esas itibariyle bu paketteki maddeler üzerinde olumlu görüşler bildirilmişti. Sadece bir, iki veya üç madde üzerinde de teknik bir çalışma yapmaya gerek duyulmuştu.

Adalet Bakanımız o konudaki çalışmalarını tamamladığını ifade etti. Yeni bir Bakanlar Kurulu toplantısına gerek duymadan Bakanlar Kurulu'ndan bu konudaki görevli arkadaşlarımız Başbakanımızla birlikte toplantı yapacaklar. Eğer üzerinde karar vermiş olursak geldiğimiz noktayı Sayın Adalet Bakanımız sizlere mutlaka bildirecektir.''

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