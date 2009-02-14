‘AKP'nin gün ışığına çıkmamış çok ilişkisi var’

Belgeler Cihan Kamer’i yalanladı

‘Kamer bir örneği’

850 YTL'ye ev kiraladı



Kılıçdaroğlu, dün Kağıthane’deki Gürsel Mahallesi, Çaltı Apartmanı’nda kiraladığı evinin kapısını ilk kez basın mensuplarına açtı. Galoş giydirdikten sonra basını evine alan Kılıçdaroğlu, 20 gün önce 850 TL’ye kiraladığı üç oda, bir salon, doğalgazlı ve asansörlü daire için 1 yıllık kontrat yaptığını belirtti. Kılıçdaroğlu, İzmir’de olan eşinin de buraya taşınacağını söyledi. Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin, basına çay da ikram etti.

Kılıçdaroğlu’na mahalleli tezahüratta bulundu. Kezban Özkan ile Gülşen Türk isimli mahalleli, “15 gündür ışığının yanmasını bekliyoruz, o hezeyanı durduracak, oyumuz komşumuza” dedi.









CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Kamer-AKP ilişkisi ortaya çıkan sadece bir örnek. Henüz gün ışığına çıkmamış AKP ile içli dışlı çok sayıda kişi var’ dediSeçim çalışmalarına devam eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kağıthane’deki evinde gazetecileri ağırlayıp sorularını yanıtladı. Cihan Kamer’in ortağı olduğu Eyüp’teki arazinin futbol okulu yapılması için bağışlanmasıyla ilgili olarak, “Bir ufak cümleyle, Türk sporuna büyük katkımız oldu. Arsa apar topar bağışlandı” dedi.Kamer’in AKP’yle iç içe olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, “Topbaş bu işlerin taşeronu. Birileri talimat veriyor, o da yerine getiriyor. Başbakan’ın ve çocuklarının Kamer’le ilişkileri, Kamer’e İstanbul’da sağlanan rantlar ortada” dedi.Kağıthane’de yeni kiraladığı evini basın mensuplarına gezdirirken basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, Kamer’in ortağı olduğu arsanın bağışıyla ilgili bir soruya, “Topbaş, ‘Benim bu işlerle ilgim yok. Onu arsa sahiplerine sorun’ diyor. Topbaş, bu arsanın imar durumu ile ilgili değişiklikleri bizzat Belediye Meclisi’ne sevk eden kişi” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, arsayla ilgili Belediye Meclisi’ne gönderilen ve altında Kadir Topbaş’ın imzası bulunan teklif yazısını da basına gösterdi.AKP Hükümeti döneminde Kamer’in sağladığı ekonomik gücü, gazetecilerin yapacağı küçük bir araştırmayla da görülebileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:“5 yıldır bekliyorlar da ben ortaya çıkarınca mı bağışlamaya karar verdiler. Alışveriş merkezini de Türk sporuna bağışlasınlar. Amatör spor kulüplerine büyük katkıları olur. Böylece Kamer, üzerindeki siyasal baskıyı da atmış olacak. Arazi, Ulaşım Daire Başkanlığı’nın olumsuz görüşüne rağmen imara açılmış ve Topbaş’ın oluru ile meclise gitmiştir.Kamer-AKP ilişkisi ortaya çıkan sadece bir örnek. Henüz gün ışığına çıkmamış AKP ile içli dışlı çok sayıda kişi var. Bunlar CHP’nin İstanbul Büyükşehir’i aldığı günde bomba gibi patlayacak.”“Kamer’in Tayyipçi, Erdoğan’ın da Cihan Kamerci” olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:“İkisi birbirini besliyor. Biz, bir yerde rant varsa hakça bölüşülmesini istiyoruz. Onlarsa, onun birilerince elde edilmesini istiyor.”Kılıçdaroğlu, bazı DSP’lilerin adaylığına desteğiyle ilgili de “DSP bizim kardeş partimizdir. Hiçbir eleştiri getirmeyeceğim” dedi.