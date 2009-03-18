AKP'nin güldüren afişleri!

Giresun'un Şebinkarahisar İlçesi'nde, AKP belediye başkan adayı Şahin Yılancı, seçim çalışmaları kapsamında ilçeyi partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na ait bayraklarla süsledi.



CHP Şebinkarahisar İlçe Sekreteri Murat Sabah, “Bu durum, merkezden gönderilen hazır paketlerle özensiz bir seçim çalışması yapan, seçimi dağıttığı nakit veya yiyecek şeklindeki yardım paketleriyle satın alabileceğini düşünen acar yerel yöneticinin, halkı aptal yerine koymasıdır” dedi.



AKP'li adayın cadde ve sokaklarına astığı bayrakların ilçe sakinlerinde büyük bir şaşkınlık yarattığını kaydeden CHP Şebinkarahisar İlçe Sekreteri Murat Sabah, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:



“AKP'nin astığı bu bayraklar İstanbul'dan getirtilmiş ve üzerlerindeki ‘AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ ve ‘Sen İstanbul'sun Büyük Düşün’ ifadeleri olduğu gibi kullanılmış. Acaba İstanbul'a 1000 kilometre mesafede bulunan ilçemiz, idari olarak İstanbul'a mı bağlandı?



Eğer öyle ise bu durum ilçemizin makus talihini yenmesi anlamına gelecekti. Fakat biliyoruz ki Şebinkarahisar'ın idari konumu değişmiş değil. Sorun tüm Türkiye'yi tek başına yönetmekte olan bir partinin yerel yönetimlere ve siyasete bakış tarzıdır. Sorun, halkıyla yabancılaşmış, kendi esnafını yok etmeye çalışan, kendi burjuvazisini yaratma derdine girmiş, merkezden gönderilen hazır paketlerle özensiz bir seçim çalışması yapan, seçimi dağıttığı nakit veya yiyecek şeklindeki yardım paketleri ile satın alabileceğini düşünen acar yerel yöneticinin, halkı aptal yerine koymasıdır.”



Murat Sabah, AKP ilçe belediye başkan adayının küresel krizden etkilenmiş olmasının da diğer bir ihtimal olduğunu vurgulayarak, “Bir diğer seçenek ise adayın seçim kampanyası bütçesinin yetersiz kalması nedeni ile İstanbul'dan seçim malzemesi dilenecek duruma düşmüş olmasıdır. Ancak yine biliyoruz ki; sahibi olduğu şirketleriyle, ilçemizin neredeyse tüm resmi ihalelerini alan, girmediği ticari sektör kalmayan iktidar partisi adayının bütçe anlamında hiçbir sıkıntısı bulunmamaktadır. AKP yerel yöneticileri ve belediye başkan adayı, biliniz ki bu halk aptal değildir. Kendine saygı duymayana hiç saygı duymaz ve iktidarınızla birlikte hepinizi alaşağı etmesini de bilir” dedi.

