HÜLYA KARABAĞLI



T24/ANKARA



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP, CHP ve Bağımsız milletvekilleri üçgeninde kilitlenen siyaseti davet formülüyle rahatlattı. Bağımsız Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, T24’e, “ Cumhurbaşkanının daveti bir jest. Ancak somut adımlar açısından ihtiyatla bekliyorum” dedi.





‘Hükümetin nerede durduğu’



“ Başbakan ve AKP’nin göstermesi gereken tavrı cumhurbaşkanı gösterdi” diyen Kürkçü, “ Krize bir yaklaşım göstermesi bakımından önemli. Krizi okumakta ve anlamakta hükümetin nerede durduğunu göstermesi bakımından işaret. Jest olarak görüyorum. Ancak, çözüm teklifi açısından kimin elinde ne olduğunu göstermiyor. Hiç yoktan iyidir’





‘Operasyonel bir mevki‘



Köşk masasından krizin çözülme noktasında çıkabileceklerle ilgili Kürkçü, “Bu konuda çok iyimser olmak abartılı olabilir. Ancak. Hiç görüşmediğiniz zaman çözüm yoktur” diyen Kürkçü, “ Elinde var mı? Yetkileri nedir?diye baktığımızda operasyonel bir mevki olarak görmüyorum”





‘CHP yargıçlara niye bu kadar güveniyor’



Kürkçü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklu milletvekillerinin tahliyeleri için mahkemeleri adres göstermesini, “Genel başkanın yargıçlara niye bu kadar güvendiğini anlamış değilim. Yargıçlar, en muhafazakar, otoriter eğilimleri temsil eder. Silahlı kuvvetlerden, polisten geride olduklarını anlamak için son dönemde verilmiş mahkeme kararlarına bakmak yeterli”.





‘Mahkeme kararıyla sorun çözülür bir hayal’



“Mahkeme kararlarıyla sorun çözülür yaklaşımı hayal olarak geliyor. Kim emir verecek de çözecek. Yargıçlarda kapasite olsaydı; pek çok yasa ve anayasa değişikliği uygulamaya geçmiş olurdu?”.





‘Yüz kızartıcı suçlar dışında’



Kürkçü, ilgili düzenlemelere, “ Yüz kızartıcı suçlar dışında milletvekili serbest bırakılır” hükmünün konulabileceğine dikkat çekti ve “ Benim gördüğüm kadarıyla oluşan genel yargı, yandaş kalemleri bırakacak olursak; Hatip Dicle’ye haksızlık yapıldığı. Sebahat Tuncel tutukluyken verilen karar doğruydu. Verilen bu kararla birlikte kriz de doğmadı”.





‘AKP’deki bu telaş niye’



Kriz sürecindeki AKP’nin sergilediği tavırları, “Telaş içindeler” diye nitelendiren Kürkçü, “Hatip Dicle gibi düşünüyor diye fırsatını bulunca bizi de mi götürecekler”. “Sorun hükümet partisi tarafından çözülmelidir” diyen Kürkçü, CHP’li Rıza Türmen’in de gündeme taşıdığı AİHM seçeneğini doğru bulduğunu anlattı.







