AKP'nin Eskişehir adayı Burhan Sakallı kimdir?

AKP, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Eskişehir adayı Burhan Sakallı oldu.

Burhan Sakallı kimdir?

1962 yılında Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Dinek Köyünde doğdu. 1974’de Kurtuluş İlköğretim Okulu’nu, 1977’de Dinek Ortaokulunu, 1980’de Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirdi. 1984’de Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

2008’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

1985 yılında Atatürk Barajı derivasyon tünelleri uygulama projesinde, 1987’de Sır Barajı betonarme gergi uygulamasında çalıştı. 1988’den itibaren Gaziantep, Adana, Mersin, Konya ‘da çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı. 29 Mart 2009 seçimlerinde II. defa Odunpazarı Belediye Başkanlığı’na seçildi. Burhan Sakallı evli ve üç çocuk babasıdır.