T24 - Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) 26 il, 73 ilçe ve 274 köy ve mahallede 2 bin 894 kişi ile yapılan araştırmaya göre, 2007 seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini ancak şimdi başka partiye oy vereceğini belirtenlere yöneltilen “Neden vazgeçtiniz” sorusuna yüzde 42.5 oranında “Açılım süreci ve bu süreçte yaşananlar”, yüzde 41.2 oranında ise “ekonomik kriz” yanıtını verdi.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre AKAM Mehmet Sefa Pösteki danışmanlığında İbrahim Çakır ve Muhammet Kocaman koordinatörlüğünde 3-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların yüzde 59.8’i “Hükümet Türkiye’yi iyi yönetiyor mu” sorusuna “hayır” yanıtını verirken yalnızca yüzde 28.09’u “evet” yanıtını verdi.



AKP'nin düşüşü sürüyor



"Kürt açılımı" ve "ekonomik kriz" AKP’nin oy oranını yüzde 32'ye düşürdü. AKAM'ın araştırmasına göre, AKP yüzde 32'ye geriledi, CHP'nin oyu yüzde 26,7'ye yükseldi. Ankette "Demokratik açılımı destekliyor musunuz" sorusunun cevabı da yer buldu.



Araştırmaya katılanların yüzde 59.5’i erken seçim yapılması gerektiğini düşünürken yüzde 26.7’si erken seçim yapılmaması gerektiğini belirtti. “Erken seçim yapılırsa hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz” sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 26.8’i AKP’ye, yüzde 22.4’ü CHP’ye, yüzde 18.3’ü MHP’ye yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 16.2’si ise kararsız olduğunu belirtti.



Araştırmada, kararsızların oy oranı dağılımı yapıldığında ise AKP’nin oyu yüzde 32, CHP’nin oyu yüzde 26.7, MHP’nin oyu yüzde 21.9 olarak ortaya çıktı. 2007 Temmuz seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini ancak bir seçim yapılırsa, başka partiye oy vereceğini söyleyenlere yöneltilen “AKP’ye oy vermekten neden vazgeçtiniz” sorusu yüzde 42.5 oranında “Açılım süreci ve bu süreçte yaşananlar” yüzde 41.2 oranında ise “ekonomik kriz” yanıtını aldı.



AKP’ye oy vermekten vazgeçenlerin, yüzde 6.4’ü bu kararlarında “yolsuzlukların”, yüzde 5.5’i de “kötü yönetimin” rol oynadığını ifade etti.



PKK’lileri karşılama meydan okuma



Araştırmayı katılanlara yöneltilen “Demokratik açılımı destekliyor musunuz” sorusu ise yüzde 53.7 oranında kişiden “hayır” yanıtını aldı. Kuzey Irak’tan gelen PKK’li grubun karşılanmasına ilişkin sorulara bakıldığında ise katılımcıların, olayı “meydan okuma” ve “provokasyon” olarak nitelendirdiği görülüyor.



Katılımcıların yüzde 77.7’si “PKK’nin Türkiye’ye meydan okumasıdır, hoş karşılanmaz” görüşüne katıldığını belirtirken yüzde 81.5’i, “Türk insanını kışkırtmaya yönelik bir provokasyondur, hoş karşılanmaz” görüşüne katıldığını söyledi. Demokratik açılım süreciyle ilgili olarak “Bu süreç sonunda ülke bütünlüğü bozulacaktır” düşüncesine katılanların oranı yüzde 55.9 oranında çıktı.



“Demokratik açılım gereklidir destekliyorum” düşüncesine katılanların oranı yüzde 24.8’de kalırken “Demok-ratik açılım başarısız olacaktır” ifadesine katılanların oranı yüzde 84 olarak belirlendi.



Araştırmaya katılanların yüzde 54.1’i Türkiye’nin en önemli sorununun “işsizlik” olduğunu belirtirken yüzde 15.6’sı “Kürt sorunu”nun, yüzde 13’ü “ekonomik kriz”in, yüzde 10.2’si “bölünme tehlikesi”nin Türkiye’nin en önemli sorunu olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 78.8’i “İşsizlik sorununun çözüleceğine inanıyor musunuz” sorusuna “hayır” yanıtını verdi.



Ekonomik krizin ne kadar etkilediğine dair yöneltilen soruya ise katılımcıların yüzde 39.9’u “çok fazla etkiledi”, yüzde 51.2’si “biraz etkiledi” yanıtını verdi.