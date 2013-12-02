'AKP'nin Diyarbakır adayı, Galip Ensarioğlu'

AKP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayının Galip Ensarioğlu olduğu iddia edildi. AKP'nin Hatay'da ise Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i aday göstereceği konuşuluyor.

Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yarın partisinin grup toplantısında Diyabakır Belediye Başkan Adayı olarak Galip Ensarioğlu'nun ismini açıklayacak.

Ömer Şahin'in yarın açıklanacak diğer adayların ise şöyle olacağını yazdı:

Hatay: Sadullah Ergin

Şanlıurfa: Celalettin Güvenç

Batman: Mehmet Emin Ekmen

Bayburt: Mete Memiş

Erzurum: Mehmet Sekmen

Van : Osman Nuri Gülaçar

Ardahan: Faruk Köksoy

Samsun: Yusuf Ziya Yılmaz

Iğdır: Mustafa Buluş

Hakkari: Osman Kızılban

Açlık grevlerinde uzlaşmacı bir pozisyon almıştı

Kürt sorununda barışçıl bir çözümü savunan ve KCK tutuklularının açlık grevi yaptığı süreçte uzlaşmacı bir pozisyon alan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, çözüm sürecinin başlamasını desteklemişti. Ensarioğlu, bu sene verdiği bir röportajda "Öcalan, Türkiye için bir şanstır" ifadesini kullanmıştı. İş insanı Galip Ensarioğlu milletvekiliiğinden önce Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı gibi görevler yürütmüştü.

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