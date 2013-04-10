AKP’nin çözüm önergesi kabul edildi

Hülya Karabağlı / ANKARA

AKP ve BDP’nin oylarıyla kabul edilen Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Komisyonu 17 üyeden oluşacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, ‘terör’ sorununun çözümüne yönelik sürecin değerlendirilmesine ilişkin AKP’nin Meclis Araştırma komisyonu kurulmasına dair önerge kabul edildi. Kurulacak olan kimisyon 17 üyeden oluşacak. Komisyonda 19 AKP’li, 1 BDP’li yer almasına karşın, CHP ve MHP’den, önergeye karşı çıktığı için üye yer almayacak. Komisyon üyelerinin önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.