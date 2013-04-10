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Politika

AKP’nin çözüm önergesi kabul edildi

AKP ve BDP’nin oylarıyla kabul edilen Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Komisyonu 17 üyeden oluşacak.

10 Nisan 2013 00:56

Hülya Karabağlı / ANKARA

AKP ve BDP’nin oylarıyla kabul edilen Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Komisyonu 17 üyeden oluşacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, ‘terör’ sorununun çözümüne yönelik sürecin değerlendirilmesine ilişkin  AKP’nin Meclis Araştırma komisyonu kurulmasına dair önerge kabul edildi. Kurulacak olan kimisyon 17 üyeden oluşacak. Komisyonda 19 AKP’li, 1 BDP’li yer almasına karşın, CHP ve MHP’den, önergeye karşı çıktığı için üye yer almayacak.  Komisyon üyelerinin önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.

 

 

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