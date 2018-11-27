AKP'nin Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın kimdir?

AKP'nin Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın oldu.

Halil İbrahim Aşgın kimdir?

Halil İbrahim Aşgın, 1973 yılında Çorum/Merkez Boğacık Köyünde dünyaya geldi.

İlköğretimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, orta-öğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. Halil İbrahim Aşgın yüksek lisansını MarmaraÜniversitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesinde sosyoloji alanında tamamladı. Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Meslekı Eğitim Merkezi (Language Centre) Kurucu Müdürlüğünde on yedi yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Son dört yıldır Hitit Üniversitesinde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalıştı.

Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.