AKP seçim bürosunda çaycılık yapan genç, dövülerek öldürüldü

Mardin'in Midyat İlçesi'ndeki AKP seçim bürosunda çaycılık yapan ve kimliği belirsiz kişilerce dövülen 19 yaşındaki Mehmet Veysi Altınışık, tedavi altına alındığı hastanede öldü.

Mehmet Halis İş'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay Midyat'ın Ulucami Mahallesi Köşk Meydanı'ndaki AKP seçim bürosu önünde geçen pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Veysi Altınışık ile kimliği belirsiz kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sayıları ve adları öğrenilemeyen kişiler, Altınışık'ı dövdü. Olay sonrası eve giden ve kavga ettiğini ailesine söylemeyen Altınışık, dün hiç bir şey olmamış gibi işine gitti. Ancak dün akşam fenalaşan Altınışık, ailesi tarafından Midyat Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Yapılan ilk muayenede darp sonucu dalağı parçalandığı belirtilen Altınışık'ın iç kanama geçirdiği belirlendi. Ameliyat edilen Altınışık, bugün saat 05.00'de yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan otopsinin ardından Altınışık'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ölüm haberinin ardından AKP Midyat İlçe Başkan Vekili Abdulvahap Arbağ, BDP Midyat İlçe Başkanı Feyzi Belke, Mehmet Veysi Altınışık'ın akrabaları ve sevenleri hastaneye geldi. AKP midyat İlçe Başkan Vekil Abdulvahap Arbağ, seçim arifesinde böyle bir olayın olmasından dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Gerçekten çok üzüldük. Adaletin yerini bulması ve faillerin yakalanmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir olayın yaşanmasını istemiyoruz ve böyle olayların yaşanmaması için de elimizden geleni yapmamız lazım. İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız. Huzurlu bir seçim geçirmek istiyoruz. Herkesi huzura davet ediyoruz" dedi.

Ölen Mehmet Veysi Altınışık'ın ağabeyi 24 yaşındaki Mehmet Şirin Altınışık ise, "Kardeşimi darp edenlerin biran önce yakalanmasını istiyorum. Failin adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Dövmüşler onu, Köşk Meydanı'nda. AKP seçim bürosunda çaycılık yapıyordu. Kavga ettiğinin ertesi günü hastaneye getirdik onu, hastanede iç kanama geçirdiğini öğrendik. Zaten bize anlattı kavga ettiğini. Eve geldiğinde kendinde değildi" diye konuştu.